Главные правила домашнего обучения на карантине

Школьников перевели на дистанционное обучение. Для большинства детей и родителей это непривычная форма занятий, поэтому велики риски снижения успеваемости. О том, что поможет этого избежать, "Дни.ру" рассказала директор школы Wunder Park International School Виктория Руденко.

Правильная подготовка к школьному дню

Чтобы учеба проходила успешно, важно правильно начать свой день и настроиться на занятия. Для этого необходимо заблаговременно проснуться, сделать утреннюю зарядку, умыться, одеться, позавтракать и подготовить свое рабочее место к онлайн-обучению.

Ученые Великобритании провели исследование среди учащихся национальных школ и колледжей и выяснили, что качество завтрака напрямую влияет на оценки детей. Ученики, которые не пренебрегают утренним приемом пищи и отдают предпочтение здоровому питанию, в течение дня имеют успеваемость на 50% выше.

Своевременное выполнение домашнего задания

Дистанционка – это не каникулы, а другая форма обучения. Поэтому следует проверить, что нужно подготовить к занятию: просмотреть видеофильм, распечатать задание, выполнить самостоятельную работу или тест, прочитать презентацию или текст в учебнике.

Чтобы было удобнее планировать время, необходимое для домашних заданий, стоит составить список уроков и отметить, сколько времени требуется для выполнения д/з по одному предмету. Это поможет понять, какую часть дня можно будет посвятить учебе, а какую – отдыху.

Активное участие в процессе обучения

Дистанционное обучение, с одной стороны, сложнее, потому что нет привычных атрибутов учебного процесса – доски, проектора, журнала. А с другой стороны – проще, потому что дает ощущение персонального контакта с учителем.

Нужно использовать эту возможность в полной мере: в течение занятия активно участвовать в уроке, следовать всем инструкциям педагога, задавать вопросы, если что-то непонятно, обсуждать тему с предметником и одноклассниками.

Ситуация может осложниться из-за технических сбоев со связью. Поэтому необходимо заранее убедиться в наличии интернета и настроить доступ к Сети.

Отсутствие пропусков

Оставаясь дома, возникает соблазн не включать трансляцию и просто пропустить один-два дня без серьезных на то причин. Но во время карантина важно посещать все занятия: выпасть из процесса обучения легко, а включиться после даже одного прогула сложнее, так как одноклассники уже шагнут вперед в получении знаний. Пропущенную тему придется наверстывать самостоятельно.

Учеба в домашних условиях требует дополнительной мотивации. Если в школе процесс отлажен и, находясь в классе, сложно не слушать урок или игнорировать учителя, то вне учебного заведения гораздо проще расслабиться, особенно в отсутствие контроля со стороны взрослых. Важно продумать этот момент – как минимум со стороны родителей, и ввести дополнительные поощрения для детей.

Выполнение упражнений во время физминутки

Очень сложно подолгу находиться в одной позе, сидя, сосредоточившись на уроке. Мышцы затекают, кровообращение нарушается, внимание снижается. Необходимо регулярно делать перерывы и двигаться, чтобы разогнать кровь, снять напряжение в теле, дать отдохнуть глазам. Физминутки помогут переключиться, отдохнуть и почувствовать себя лучше.

Но важно не просто выйти из учебного чата и продолжить сидеть за компьютером, листая соцсети. Нужно уделить время именно разминке: поприседать, попрыгать, выполнить наклоны в разные стороны, повороты корпусом, махи руками и ногами, упражнения для глаз.

Поддержание ресурсного состояния

Перемены дают возможность ученикам отдохнуть от занятий. И в домашних условиях это не менее важно, чем в школе. Тем более, что дома есть возможность полежать, чтобы вытянуть позвоночник, поиграть с любимым питомцем, чтобы улучшить эмоциональный фон.

Обязательно нужно проветрить помещение, в котором проходит дистанционное обучение, выпить воды, при желании – перекусить и подвигаться, чтобы следующий урок прошел так же эффективно и с пользой.

Качественный отдых после учебы

По окончании занятий нужно выйти на прогулку на свежем воздухе. Педиатры рекомендуют школьникам гулять не менее полутора часов в день. Это помогает восстановить силы, улучшает мозговое кровообращение – а значит, повышает успеваемость ребенка и улучшает восприятие и запоминание учебного материала.

Важно также ограничить использование гаджетов в свободное от уроков время, чтобы мозг и глаза могли хорошо отдохнуть.

Дистанционное обучение ни в коем случае не должно стать временем, потраченным впустую. Если правильно организовать учебный процесс, детям потом не придется наверстывать материал, занимаясь дополнительно с учителем-предметником или репетитором.