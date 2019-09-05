Названы опасные симптомы переутомления у школьников

Проблемой переутомления у детей сегодня обеспокоены и врачи, и педагоги, и в первую очередь, родители. Уже давно ни для кого не секрет: хочешь добиться успеха – вкалывай с самого детства. Школа, кружки, репетиторы до позднего вечера – сегодня все это стало обыденностью. Возможно ли при таком бешеном ритме не навредить здоровью ребенка?

О том, когда пора нажать кнопку "стоп" и как определить, что ребенок "выгорает", "Дни.ру" рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Что должно насторожить

Психологи считают, что даже разовый перегруз может выбить детский неокрепший организм из колеи. А регулярное перенапряжение может дать устойчивые нарушения здоровья: снижение иммунитета, обострение хронических болезней, энурез. Позже переутомление выливается либо в задержку развития, либо в вегето-сосудистую дистонию. В подростковом возрасте ребенок может столкнуться с более частыми, чем у сверстников, депрессиями, а впоследствии и мигренями.

"Понять что у ребенка переутомление, можно по определенным симптомам, – говорит Ирина Хвингия. - Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность. У школьников это может проявляться по-разному: один бегает по классу, а другой лежит, распластавшись, на парте. Дети не могут сконцентрироваться, и, вместо того, чтобы слушать учителя и смотреть на доску, они смотрят в окно или следят за летающей мухой. Они бы и рады внимать учителю, но не получается".

Наличие у ребенка всех перечисленных признаков – повод обеспокоиться и показать его нейропсихологу. Врач проведет диагностику и на ее основании даст рекомендации. И возможно, назначит коррекцию.

Не спешите отдавать в школу

Детям, которые только собираются идти в первый класс, желательно тоже провести диагностику. Потому что не все дети физиологически готовы к учебной нагрузке.

"Готовность к школе – это не только совокупность определенных интеллектуальных знаний по предметам, – продолжает эксперт, – но еще и биологическая готовность, которая определяется зрелостью мозга. Мы смотрим, насколько ребенок истощаем, насколько у него сформирована произвольная деятельность и переключение произвольного внимания". Родители часто жалуются на плохой почерк у детей. И тут нужно знать, что графомоторные навыки – это не столько про плохой почерк, сколько про быструю истощаемость. Если школьнику тяжело дается письмо, значит, он достаточно быстро устает. Поэтому, если есть возможность не отдавать в школу еще один год – то лучше повременить. Ребенок повзрослеет, мозг дозреет, ему будет легче и учиться, и выстаивать отношения с одноклассниками и учителями.

Взять и отменить?

То, что современные дети сильно перегружены – уже неоспоримый факт. Огромное количество уроков и заданий, в том числе и домашних, отбирают у школьников все силы. А если это не простая школа, а лицей? Отдавать ребенка в специализированную школу или нет - головная боль многих родителей. Однозначного ответа здесь нет.

"Если у ребенка все нормально со здоровьем, он успевает учиться и у него остается свободное время, то попробовать можно, – считает нейропсихолог. – Но если он не в состоянии освоить даже школьную программу, то не стоит".

То же самое касается кружков и секций. Если дети бегут туда с радостью, то можно даже увеличить время занятий, ходить не два раза в неделю, а три. Если же ребенок устает, лучшим решением будет сократить часы занятий или вовсе уйти из кружка. Интерес к фехтованию или конструированию у него никуда не денется, и ребенок чуть позже сможет вернуться к своему увлечению.

Важно: обучение и развитие ребенка не должно быть в тягость ни ему самому, ни его семье. В зависимости от этого и нужно строить занятия и определять нагрузку.