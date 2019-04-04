Зеленский втягивает униженную Тимошенко в свои игры с Порошенко
Шоумен, решивший стать президентом, в очередной раз продемонстрировал свои актерские качества. Его идея втянуть оранжевую принцессу в свои разборки с президентом выше всяких похвал, такие дебаты точно запомнились бы надолго. Жалко только, что Юлия Владимировна откажется от этой затеи.
Ей сейчас нелегко. Во-первых, ей пришлось отказаться от спора с Порошенко по поводу второго места в первом туре выборов. Во-вторых, Тимошенко поставлена властью в унизительное положение: она написала несколько заявлений в прокуратуру с требованием возбудить уголовные дела против президента из-за фальсификаций на выборах, но там ее не послушали.
Конечно, поработав ведущей на публичной схватке Порошенко и Зеленского, Юлия Владимировна сможет заработать себе политические очки, но нужны ли они ей сейчас? Тем более в обстановке нестабильности, когда непонятно, кто станет президентом и каким курсом поведет страну. Может, новая власть захочет арестовать Тимошенко за старые коррупционные дела и тогда все старания сведутся к нулю.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко тем временем готовятся к дебатам, которые должны пройти 19 апреля на самом большом в Киеве стадионе. А Юлия Тимошенко думает над необычным предложением одного из лидеров предвыборной гонки, назвавшим ее "независимым арбитром и гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах".
Пока известно, что дебаты пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Это самая большая спортивная площадка на Украине. Трибуны стадиона вмещают 100 тысяч человек, здесь проходили соревнования Олимпиады-80, футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, игры Евро-2012, концерты поп-звезд и мировых легенд рока.
Политические дебаты пройдут на стадионе впервые, вход на них будет бесплатным. Битва Порошенко и Зеленского, как предполагается, будет длиться три часа. Регламент дебатов пока не определен, ведущий тоже неизвестен.
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