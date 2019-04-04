Что думают школьники о воссоединении Крыма с Россией

В Севастополе готовится к изданию книга "Дети не лгут". В ней будут собраны лучшие творческие работы на тему воссоединения Крыма с Россией.

Название пока рабочее, книга увидит свет в августе. Ее издадут в рамках акции "Русский Крым и Севастополь", сообщил секретарь регионального отделения, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Мне кажется правильным решение сформировать книгу, в которую войдут лучшие эссе школьников Севастополя, участников событий 2014 года. Мы издадим это собрание для истории и будем презентовать его на всех международных площадках, как реальное доказательство воли народа Севастополя и Крыма", – поделился планами депутат-единоросс.

Идея собрать лучшие творческие работы школьников пришла во время телемоста между Севастополем и Москвой. Стало ясно, что история, рассказанная из первых уст, детьми, школьниками – куда более сильна, чем любой учебник.





Руководители местных школ уже поддержали идею, они помогут собрать эссе среди учащихся 5-8 классов. Конкурс пройдет в два этапа: школьный и региональный. Книга убедит наших западных партнеров в том, что народ Крыма выбрал жизнь в России не под дулами автоматов. Спорить с детьми им будет гораздо сложнее, уверен Дмитрий Саблин.