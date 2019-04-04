Объявлено о причинах ухода Норкина в прямом эфире НТВ

Андрей Норкин находится под наблюдением врачей. Ведущий программы "Место встречи" на НТВ покинул эфир, так как почувствовал себя плохо.

Андрей Норкин перенес гипертонический криз, вызванный стрессом. Об этом сообщила журналистам супруга телеведущего Юлия.

"У Андрея случился гипертонический криз, стресс на фоне сахарного диабета. Сейчас он в больнице. Врачи вообще запретили говорить ему по телефону. Я только что от него, у Андрея очень высокое давление", - приводит слова Юлии Норкиной издание "Московский комсомолец".

Программа, которая транслировалась 2 апреля, была посвящена, в частности, итогам президентских выборов на Украине, а также последствиям антироссийских санкций для Европы. Программа длится 2 часа. Однако Андрей Норкин на этот раз был в эфире менее 20 минут.

Среди криков приглашенных экспертов, которые по обыкновению эмоционально спорили о будущем Незалежной, едва слышно прозвучали слова Андрея Норкина о том, что он "не намерен участвовать в этом спектакле". После чего телеведущий покинул студию.

После рекламной паузы один из гостей студии Александр Гурнов напомнил зрителям, что место встречи изменить нельзя. "Но иногда можно поменять ведущего", – добавил журналист.

Пресс-служба НТВ позже объяснила, что Андрей Норкин почувствовал себя плохо во время эфира. Телеведущий на больничном, пока вести ток-шоу будет журналист Иван Трушкин. Отметим, что Трушкин после первой же программы признал, что удивлен – как Андрей Норкин выдерживает такое эмоционально напряжение.