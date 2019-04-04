Объявлено о причинах ухода Норкина в прямом эфире НТВ
Андрей Норкин перенес гипертонический криз, вызванный стрессом. Об этом сообщила журналистам супруга телеведущего Юлия.
"У Андрея случился гипертонический криз, стресс на фоне сахарного диабета. Сейчас он в больнице. Врачи вообще запретили говорить ему по телефону. Я только что от него, у Андрея очень высокое давление", - приводит слова Юлии Норкиной издание "Московский комсомолец".
Программа, которая транслировалась 2 апреля, была посвящена, в частности, итогам президентских выборов на Украине, а также последствиям антироссийских санкций для Европы. Программа длится 2 часа. Однако Андрей Норкин на этот раз был в эфире менее 20 минут.
Среди криков приглашенных экспертов, которые по обыкновению эмоционально спорили о будущем Незалежной, едва слышно прозвучали слова Андрея Норкина о том, что он "не намерен участвовать в этом спектакле". После чего телеведущий покинул студию.
После рекламной паузы один из гостей студии Александр Гурнов напомнил зрителям, что место встречи изменить нельзя. "Но иногда можно поменять ведущего", – добавил журналист.
Пресс-служба НТВ позже объяснила, что Андрей Норкин почувствовал себя плохо во время эфира. Телеведущий на больничном, пока вести ток-шоу будет журналист Иван Трушкин. Отметим, что Трушкин после первой же программы признал, что удивлен – как Андрей Норкин выдерживает такое эмоционально напряжение.
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