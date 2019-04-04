Госдума упрощает закупки в сфере культуры
Представители организаций в сфере культуры неоднократно
жаловались на проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться в
процессе закупок. Поправки, принятые нижней палатой, предусматривают запрет на
привлечение субподрядчиков и расширяют перечень оснований для закупок у
единственного поставщика.
Законопроект дает творческим организациям не обосновывать цену контракта. Это возможно в случае, если покупаются уникальные произведения и ценности или если они приобретаются у конкретного автора.
Принятый документ позволяет увеличить сумму разовых единовременных закупок у единственного поставщика. Проект закона увеличивает ее с 400 до 700 тысяч рублей. "Ко второму чтению, возможно, она будет немного скорректирована в меньшую сторону. И тем не менее это все равно существенное увеличение", – отметила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
Вячеслав Володин напомнил, что с поручением правительству подготовить изменения в законодательство выступил президент Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры. Спикер назвал неприемлемой ситуацию, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации, а филармония - закупить музыкальные инструменты.
"Изменения в закон создают условия для творчества", — сказал Володин.
Совершенствование госзакупок в сфере культуры продолжится. В Госдуме создана рабочая группа, которая будет анализировать закон для подготовки предложений по повышению эффективности закупочных процедур.
Откладывать рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтении не стоит, отметил Володин. Во втором, основном чтении документ может быть рассмотрен 9 апреля, а 10-го – в третьем, добавил спикер.
Напомним, законопроект об упрощении закупок в сфере культуры был внесен в декабре прошлого года. В обсуждении нормативно-правового акта принимали активное участие деятели театра – художественный руководитель Et cetera Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Государственного театра наций Мария Ревякина и другие.
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