Госдума упрощает закупки в сфере культуры

Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 4 апреля, приняла в первом чтении законопроект, существенно упрощающий госзакупки в сфере культуры. Итоговый документ стал результатом тесного диалога между депутатами и творческим сообществом – режиссерами, актерами, музыкантами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Представители организаций в сфере культуры неоднократно жаловались на проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе закупок. Поправки, принятые нижней палатой, предусматривают запрет на привлечение субподрядчиков и расширяют перечень оснований для закупок у единственного поставщика.



Законопроект дает творческим организациям не обосновывать цену контракта. Это возможно в случае, если покупаются уникальные произведения и ценности или если они приобретаются у конкретного автора.

Принятый документ позволяет увеличить сумму разовых единовременных закупок у единственного поставщика. Проект закона увеличивает ее с 400 до 700 тысяч рублей. "Ко второму чтению, возможно, она будет немного скорректирована в меньшую сторону. И тем не менее это все равно существенное увеличение", – отметила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Вячеслав Володин напомнил, что с поручением правительству подготовить изменения в законодательство выступил президент Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры. Спикер назвал неприемлемой ситуацию, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации, а филармония - закупить музыкальные инструменты.

"Изменения в закон создают условия для творчества", — сказал Володин.

Совершенствование госзакупок в сфере культуры продолжится. В Госдуме создана рабочая группа, которая будет анализировать закон для подготовки предложений по повышению эффективности закупочных процедур.

Откладывать рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтении не стоит, отметил Володин. Во втором, основном чтении документ может быть рассмотрен 9 апреля, а 10-го – в третьем, добавил спикер.

Напомним, законопроект об упрощении закупок в сфере культуры был внесен в декабре прошлого года. В обсуждении нормативно-правового акта принимали активное участие деятели театра – художественный руководитель Et cetera Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Государственного театра наций Мария Ревякина и другие.