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Общество

Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского

Фото: www.globallookpress.com
С Владимиром Зеленским приключилась беда: неизвестные в масках проникли в дом, где он находился с супругой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.   
прочитано 1678 раз

В полиции рассказали, что злоумышленники проникли в дом, где Зеленский отдыхал с супругой, избили и связали его. Затем они похитили крупную сумму и скрылись в неизвестном направлении.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По факту нападения на Зеленского правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Полиция ищет злоумышленников, но пока безрезультатно. Происшествие случилось в Мартыновском районе Ростовской области.  

Ну а в это время полный тезка пострадавшего, актер Владимир Зеленский, успешно ведет предвыборную кампанию и имеет все шансы стать президентом Украины. Голосование состоится в воскресенье, 21 апреля. 

По последним опросам социологов, проголосовать за Зеленского готовы около 70% избирателей. За его оппонента, главу государства Петра Порошенко, – немногим более 30%.  

Эксперты сообщают, что на амбициозного юмориста уже обратили внимание в Вашингтоне. По словам политолога Михаила Погребинского, американцы предложили юмористу вести его предвыборную кампанию. 

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

В эфире YouTube-канала TopInform эксперт предположил, что избирательными делами юмориста занимаются специалисты из США. "Серьезные политтехнологи" – как выразился Погребинский. 

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1. 

Автор: Федор Лопырев17 апреля 2019, 22:00

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