Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
В полиции рассказали, что злоумышленники проникли в дом, где Зеленский отдыхал с супругой, избили и связали его. Затем они похитили крупную сумму и скрылись в неизвестном направлении.
По факту нападения на Зеленского правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Полиция ищет злоумышленников, но пока безрезультатно. Происшествие случилось в Мартыновском районе Ростовской области.
Ну а в это время полный тезка пострадавшего, актер Владимир Зеленский, успешно ведет предвыборную кампанию и имеет все шансы стать президентом Украины. Голосование состоится в воскресенье, 21 апреля.
По последним опросам социологов, проголосовать за Зеленского готовы около 70% избирателей. За его оппонента, главу государства Петра Порошенко, – немногим более 30%.
Эксперты сообщают, что на амбициозного юмориста уже обратили внимание в Вашингтоне. По словам политолога Михаила Погребинского, американцы предложили юмористу вести его предвыборную кампанию.
В эфире YouTube-канала TopInform эксперт предположил, что избирательными делами юмориста занимаются специалисты из США. "Серьезные политтехнологи" – как выразился Погребинский.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.
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