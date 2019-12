Лазурные побережья сплошь усыпаны пульсирующими "пенисами"

Все калифорнийские пляжи усыпаны рыбами неприличной формы. Одни погибли от долгого нахождения на суше, другие еще живы и пульсируют. На них особенное внимание обращают частые гости водоемов – чайки. Местные жители выкладывают в Сеть фото и видео со странными существами в надежде понять, что это такое.

Эксперты отметили, что это вовсе не рыбы, пусть их и принято называть "рыбами-пенисами", а кольчатые черви. На берегу они оказались, скорее всего, после серьезного шторма. Обычно эти существа, достигающие 25 сантиметров в длину, живут под водой, прячась в грязи или песке.

"Сильные штормы – особенно, когда вода в океане слишком теплая – вполне способны "выкопать" этих червей из привычных мест обитания и отправить на пляж на потеху жителям", – цитирует биолога телеканал "360". Специалист уже наслушался шуток о затонувшем корабле, перевозившем крупную партию фаллоимитаторов.

"Рыбы-пенисы" могут жить до 25 лет. Они передвигаются с помощью "хоботка", а питаются планктоном и другими мелкими жителями океана.



