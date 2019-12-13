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Общество

Лазурные побережья сплошь усыпаны пульсирующими "пенисами"

Фото: pixabay.com
Жители Калифорнии были вынуждены обратиться к экологам, когда увидели, что на побережья вымыло огромное количество неопознанных существ необычной формы. Впрочем, эксперты успокоили их.
прочитано 430 раз

Все калифорнийские пляжи усыпаны рыбами неприличной формы. Одни погибли от долгого нахождения на суше, другие еще живы и пульсируют. На них особенное внимание обращают частые гости водоемов – чайки. Местные жители выкладывают в Сеть фото и видео со странными существами в надежде понять, что это такое.

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Эксперты отметили, что это вовсе не рыбы, пусть их и принято называть "рыбами-пенисами", а кольчатые черви. На берегу они оказались, скорее всего, после серьезного шторма. Обычно эти существа, достигающие 25 сантиметров в длину, живут под водой, прячась в грязи или песке.

"Сильные штормы – особенно, когда вода в океане слишком теплая – вполне способны "выкопать" этих червей из привычных мест обитания и отправить на пляж на потеху жителям", – цитирует биолога телеканал "360". Специалист уже наслушался шуток о затонувшем корабле, перевозившем крупную партию фаллоимитаторов.

"Рыбы-пенисы" могут жить до 25 лет. Они передвигаются с помощью "хоботка", а питаются планктоном и другими мелкими жителями океана.


Автор: 13 декабря 2019, 12:23

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