Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления

В пятницу, 17 августа, в столичном регионе будет облачно и 25 градусов тепла. Погода в целом комфортная, однако атмосферное давление подскочит до 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормальных значений, передает сетевое издание m24.ru.
Рост атмосферного давления может оказать негативное влияние на людей с синдромом хронической усталости, вегетососудистой дистонией, гипертонией и перенесших различные сосудистые нарушения.
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