Трампу воткнули нож в спину

Бойкот для защиты чести Страны кленового листа начался из-за торговой войны президента США Дональда Трампа и его словесных нападок на премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время и после саммита G7. Как сообщает телеканал CTV, в социальных сетях набирает обороты движение, объединенное хештегами #BuyCanadian ("покупай канадское"), #BoycottUSProducts ("бойкотируй американские продукты") и #BoycottUSA ("бойкотируй США").

Сообщается, что за последние три недели существенно снизились продажи калифорнийского вина, апельсинов из Флориды и бурбона из Кентукки. Бойкот объявлен и таким американским брендам, как Starbucks, Walmart и McDonald’s.

Некоторое время назад Трюдо на встрече с местными фермерами отметил, что ему известны настроения в обществе. "В последние несколько дней наблюдается усиление патриотических настроений", — заявил он.

Напомним, что после саммита "Большой семерки", с которого Трамп улетел в плохом расположении духа и даже отозвал свою подпись под итоговым коммюнике, американский президент назвал поведение Трюдо "нечестным и слабым". Еще дальше пошел его советник Питер Наварро: он заявил, что для канадского премьера уготовано особое место в аду.

Стоит отметить, что разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились после того, как 1 июня Штаты включили Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. Трюдо тогда заявил, что считает пошлины возмутительными и не позволит помыкать собой.

#BuyCanadian Until further notice no Canadians should drink wines from California or the USA until Trump lifts his tarrifs on steel and Aluminum from #Canada Buy only @ONTVQAWINE @PromoteVQAWine @angelaaiello @iyellowwineclub pic.twitter.com/Ntis35WqXs