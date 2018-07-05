Трампу воткнули нож в спину

В Канаде растет недовольство политикой Дональда Трампа и принимаемыми Белым домом решениями в отношении ближайшего соседа и экономического партнера. Жители страны начали бойкотировать товары из США и отменять поездки.

Бойкот для защиты чести Страны кленового листа начался из-за торговой войны президента США Дональда Трампа и его словесных нападок на премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время и после саммита G7. Как сообщает телеканал CTV, в социальных сетях набирает обороты движение, объединенное хештегами #BuyCanadian ("покупай канадское"), #BoycottUSProducts ("бойкотируй американские продукты") и #BoycottUSA ("бойкотируй США").

Сообщается, что за последние три недели существенно снизились продажи калифорнийского вина, апельсинов из Флориды и бурбона из Кентукки. Бойкот объявлен и таким американским брендам, как Starbucks, Walmart и McDonald’s.

Некоторое время назад Трюдо на встрече с местными фермерами отметил, что ему известны настроения в обществе. "В последние несколько дней наблюдается усиление патриотических настроений", — заявил он.

Напомним, что после саммита "Большой семерки", с которого Трамп улетел в плохом расположении духа и даже отозвал свою подпись под итоговым коммюнике, американский президент назвал поведение Трюдо "нечестным и слабым". Еще дальше пошел его советник Питер Наварро: он заявил, что для канадского премьера уготовано особое место в аду.

Стоит отметить, что разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились после того, как 1 июня Штаты включили Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. Трюдо тогда заявил, что считает пошлины возмутительными и не позволит помыкать собой.

Американскими пошлинами на сталь и алюминий недовольны и в Европе. Решение Трампа распространяется на все страны ЕС, а также на Канаду и Мексику.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель обратится в ВТО для урегулирования спора. "Совершенно недопустимо, чтобы страна вводила односторонние меры, когда речь идет о мировой торговле", – подчеркнул политик. Эксперты предупредили, что торговая война между США и ЕС может привести к крайне негативным последствиям для мирового рынка стали в среднесрочной перспективе.