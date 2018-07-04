Всплыли грязные секреты пиарщицы "Леруа Мерлен"
Знающие Панину люди вовсе не удивлены ее выходкой, из-за которой пиарщица лишилась работы. О русофобских настроениях Галины им было давно известно.
Один из них рассказал журналистам, что прошлое Паниной связано с приморскими бандитами. Ее муж входил в банду Баула (криминального авторитета Сергея Бауло), которая орудовала в Приморье в 1990-х годах.
По словам хорошо знакомого с Галиной источника, в начале 2000-х Панина, прихватив дочку, сбежала от супруга в Москву. На аренду квартиры в столице денег не хватило, пришлось поселиться в подмосковной Электростали. Затем Галина уехала учиться в США.
"Русофобия у нее давно и ярко выраженная. Потом училась в Штатах, она потом подругам рассказывала, какие там прекрасные мужчины. Вела себя там, как девицы на Никольской. Очень любила цветных мужчин, индейцев, афроамериканцев", – рассказал собеседник телеканалу "360".
По словам источника, он сильно разругался с Паниной из-за ее русофобской позиции в вопросе воссоединения Крыма и событий в Донбассе. Позже всех ее знакомых удивило известие о том, что Галина возглавила PR-отдел "Леруа Мерлен". "Ведь уровень ее знаний не дотягивал до такой позиции. Кстати, денег она никогда особо не тратила, хотя зарплата у нее явно была не менее 200 тысяч. Не удивлюсь, если все эти деньги она копила и в ближайшее время уедет куда-нибудь на Запад", – считает источник.
Рассказал собеседник издания и о конфликте Паниной с телеведущим Владимиром Соловьевым, когда последний выступал в качестве модератора одной их конференций. Ее возмутили слова журналиста о том, что возглавлять пиар-отдел крупной корпорации может только мужчина. Правда, сам Соловьев признался журналистам, что такого не помнит, а Панину ему жалко – и без того ей сейчас достается.
Тем не менее, другой участник конференции припомнил, что был скандал – и Галину не позвали на следующий форум. Она все же приехала, и подсовывала под двери участников бумажки с изображением экскрементов.
#Панина #БОЙКОТ_Леруа_Мерлен https://t.co/rUteIj56OE pic.twitter.com/rf1co2dQ7s— M.S c h m i t t (@Msm019283) 4 липня 2018 р.
Как писали Dni.Ru, Панина разместила в Facebook пост о том, что якобы пьяные российские фанаты сожгли в Подмосковье девушку. История вызвала сомнения у пользователей Сети. И комментаторы начали просить у Галины Паниной хоть какие-то подтверждения ее словам о том, что нападавшие были болельщиками. К слову, по предварительным данным, пострадавшая девушка страдала от расстройств личности, и смертельные ранения нанесла себе сама.
Однако Панина заявила, что в комментариях к публикации "вскрывает ватку и удаляет". Для знакомых с сетевым жаргоном людей эта фраза читается как "нахожу излишне патриотически настроенных людей и блокирую их". Некоторые пользователи посчитали, что девушка оскорбила разом всех россиян, что для человека на ее должности недопустимо.
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