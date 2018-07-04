"Что такое ватка": чем Галина Панина из "Леруа Мерлен" оскорбила россиян

Несколько дней не стихает скандал вокруг уже бывшего руководителя по связям с общественностью и госорганами сети гипермаркетов "Леруа Мерлен" Галины Паниной. Поводом для общественного возмущения стал пост девушки в Facebook. И многие задаются вопросом: "Что же такое ватка, о которой она писала?"

На фоне гремящего по всей Сети и вылившегося далеко за пределы интернет-пространства скандала с бывшей пиарщицей "Леруа Мерлен" Галиной Паниной, у некоторых пользователей Сети возникли вопросы. На что же так сильно оскорбились россияне, что добились увольнения девушки? И что это за загадочная ватка, которую вскрывала она до этого?

В украинском сегменте Сети и среди либерально настроенной общественности термин "ватник" (от названия соответствующего предмета гардероба) изначально использовался для обозначения излишне патриотично настроенных по отношению к России людей, которые не замечают и не хотят замечать даже самых вопиющих проблем. Однако в таком виде термин просуществовал очень недолго – позже он распространился почти на любого человека, у которого есть к России хоть какие-то теплые чувства.

Публикация от http://vk.com/jukas_chikin (@jukasli) 18 Мар 2018 в 7:48 PDT

В этой среде "ватник" стал одним из самых страшных оскорблений. Участие в наполнении смыслами термина украинцев ситуацию только осложнило, ведь члены экстремистских группировок и просто радикально настроенные граждане именно так именовали людей, которым не оставили права на жизнь в том государстве, которое они строят.

Ну а "вата", пришедшая на замену "ватнику" еще больше обезличивала того, на кого направлено это оскорбление. Говорящий так человек словно лишает своего оппонента права на личность, дескать, он нечто серое, бесформенное и лишенное человеческих черт. Именно такое пренебрежительное отношение к искринне радующимся россиянам, кажется, и возмутило общественность.

Публикация от Amiguru Mimi (@mimiamiguru) 19 Фев 2018 в 10:32 PST

Напомним, победа сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу стала поводом не только для стихийного праздника, охватившего людей по всей России, но и для неприятных переживаний части общества. Среди тех, кому вид счастливых и веселящихся россиян пришелся не по нраву, были, главным образом, представители так называемой либеральной общественности.

На своих страницах в Facebook они называли радость футбольных болельщиков "победобесием" и как могли пытались доказать, что радоваться исторической победе национальной сборной недопустимо, по крайней мере если речь идет о России. Присоединиться к хору голосов несогласных, по всей видимости, решила и Галина Панина, которая в тот момент занимала пост руководителя по связям с общественностью и госорганами сети гипермаркетов "Леруа Мерлен".

Она рассказала о том, что якобы пьяные российские фанаты сожгли в Подмосковье девушку. Эта история не показалась пользователям Сети правдоподобной и комментаторы начали просить у Галины Паниной хоть какие-то подтверждения ее слов о том, что нападавшие были болельщиками. К слову, по предварительным данным, пострадавшая девушка страдала от расстройств личности и смертельные ранения нанесла себе сама.

Однако у Галины Паниной был другой взгляд на необходимость поиска истины. К своему посту она добавила, что в комментариях к посту "вскрывает ватку и удаляет". Для хорошо знакомых с сетевым жаргоном людей эта фраза читается как "нахожу излишне патриотически настроенных людей и блокирую их". Однако некоторые комментаторы посчитали, что девушка оскорбила разом всех россиян, что для человека на ее должности недопустимо.