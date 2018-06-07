Путин о внуках: Хотелось бы больше общаться

Владимир Путин сожалеет, что у него не хватает времени на занятия с внуками. Президент ответил на вопросы журналистов по окончании прямой линии.

Какой Владимир Путин дедушка? Разговор о личной жизни президента России зашел во время встречи главы государства с журналистами после эфира.

Президент сначала пожал плечами – и, подумав, покаялся, что ему, конечно, не хватает времени на обязанности деда. "Не хватает - значит, я его плохо организую, я это понимаю. Но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда", – ответил российский лидер корреспонденту "Комсомольской правды".

Журналист был настойчив: он спросил у Путина, кто у него растет – внук или внучка? Президент дал исчерпывающий ответ. "Все растут. Все нормально. Все здоровы и все в порядке", – сказал Владимир Владимирович.

"Но игрушки дарите хоть?" – не отставал репортер. "Игрушки?.. Да, дарю", – улыбнулся Путин.

Прямая линия с президентом стала 16-й по счету для Владимира Путина. Она длилась 4 часа 20 минут. Глава государства успел ответить на 79 вопросов.

Перед началом эфира организаторы приняли более 1,7 миллиона вопросов. В 2018 году формат ежегодного общения президента с соотечественниками несколько изменился. В зале не было гостей, но в специальном секторе впервые находились волонтеры.

Вопросы личного характера задавали президенту и во время прямой линии. Один из них касался веры в Бога. По словам президента, каждый человек рождается с верой – только разные люди в разное время начинают это понимать.

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны даже атеисты, идя в атаку, думали о Боге. По словам Путина, есть люди, которые понимают это и без всяких экстремальных ситуаций. Президент признался, что говорить на публике о Боге ему очень трудно. Вопрос о своем приходе к вере он назвал очень интимным.

