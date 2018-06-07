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Общество

"Стыдно должно быть": ведущие возмутили хамством на прямой линии с Путиным

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Зрители обвинили ведущих в затягивании времени мероприятия и нежелании давать возможность людям озвучить все свои просьбы. По словам комментаторов, уровень телеведущих не дотягивает до уровня прямой линии с президентом России. 
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Пользователи Сети и зрители прямой линии с президентом России Владимиром Путиным выразили возмущение поведением телеведущих, которые, по их словам, не давали звонившим договорить и озвучивать полностью свои просьбы. По мнению пользователей, журналисты пытались создать ажиотаж, искусственно растягивая время самого мероприятия.

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Как заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, люди, которым удалось дозвониться на прямую линию, вправе полностью высказаться и получить исчерпывающий ответ на свои вопросы. Он счел работу ведущих не соответствующей уровню эфира с президентом.

"Тем более, что в этом году впервые им отвечают министры и губернаторы. Мне кажется, что ведущие могли проявить больше такта и терпения, выслушивая вопросы и ответы", - полагает он. Манукян назвал подобную манеру работы в кадре не достойной важного эфира с президентом России. "Ведущим должно быть стыдно", – убежден он.

Другие участники обсуждения обратили внимание, что ведущие перетягивали внимание на себя, упуская при этом конкретику, и создавали "лишний шум". "Сколько же льют воды ведущие журналисты", – возмутился один из пользователей Twitter. Другой счел, что журналисты отнимают время у Путина, так как "лезут по поводу и без". Их поддержали и другие зрители, отметив, что ведущие не поняли формат прямой линии. "Не они здесь главные. Непрофессионализм полный", – написал пользователь. С ним согласился другой, назвав поведение журналистов "хамством".

  

Другие участники дискуссии наоборот отметили инертность телеведущих, назвав их "мертвыми", и обвинив в попытке "играть в доброго и злого полицейского". "Президент бодр, а ведущие не дотягивают", – написал другой комментатор. Еще один спикер обратил внимание на одежду ведущих, которые, по его словам, одеты в цвета украинского флага.

7 июня 2018, 17:10
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