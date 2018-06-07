"Стыдно должно быть": ведущие возмутили хамством на прямой линии с Путиным
Пользователи
Сети и зрители прямой линии с президентом России Владимиром Путиным выразили
возмущение поведением телеведущих, которые, по их словам, не давали звонившим договорить и озвучивать полностью свои просьбы. По мнению пользователей,
журналисты пытались создать ажиотаж, искусственно растягивая время самого
мероприятия.
Как заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, люди, которым удалось дозвониться на прямую линию, вправе полностью высказаться и получить исчерпывающий ответ на свои вопросы. Он счел работу ведущих не соответствующей уровню эфира с президентом.
"Тем более, что в этом году впервые им отвечают министры и губернаторы. Мне кажется, что ведущие могли проявить больше такта и терпения, выслушивая вопросы и ответы", - полагает он. Манукян назвал подобную манеру работы в кадре не достойной важного эфира с президентом России. "Ведущим должно быть стыдно", – убежден он.
Другие участники обсуждения обратили внимание, что ведущие перетягивали внимание на себя, упуская при этом конкретику, и создавали "лишний шум". "Сколько же льют воды ведущие журналисты", – возмутился один из пользователей Twitter. Другой счел, что журналисты отнимают время у Путина, так как "лезут по поводу и без". Их поддержали и другие зрители, отметив, что ведущие не поняли формат прямой линии. "Не они здесь главные. Непрофессионализм полный", – написал пользователь. С ним согласился другой, назвав поведение журналистов "хамством".
Другие участники дискуссии наоборот отметили инертность телеведущих, назвав их "мертвыми", и обвинив в попытке "играть в доброго и злого полицейского". "Президент бодр, а ведущие не дотягивают", – написал другой комментатор. Еще один спикер обратил внимание на одежду ведущих, которые, по его словам, одеты в цвета украинского флага.
Прямая линия ещё не началась, но уже есть первая перемога: девушки-ведущие одеты в цвета украинского флага�� pic.twitter.com/sQDYhRwJTY— чокнутый профессор (@Mihan871) 7 июня 2018 г.
Телеведущая продемонстрировала фигуру
Высказывание актера не пришлось по вкусу ни россиянам, ни украинцам
Поклонники не оценили нового избранника светской львицы
Шоумен изменился до неузнаваемости