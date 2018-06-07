Интимный вопрос в прямом эфире смутил Путина

Президент России Владимир Путин в ходе блиц-опроса в рамках ежегодной прямой линии рассказал о своей вере в Бога. По словам главы государства, это очень интимный вопрос.

По словам президента, каждый человек рождается с верой в Бога. "Только разные люди в разное время начинают это понимать", - сказал глава государства.

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны даже атеисты, идя в атаку, думали о Боге. По словам Путина, есть люди, которые понимают это и без всяких экстремальных ситуаций. Президент признался, что говорить на публику о Боге ему очень трудно. Вопрос о своем приходе к вере он назвал очень интимным.

Рассказал глава государства и о том, чем необходимо пожертвовать, чтобы стать президентом. По словам Путина, это личная жизнь. Однако все компенсируется осознанием того, что занимаешься важным делом, которое направлено на повышение уровня жизни людей и благополучие страны, добавил Путин.

Напомним, в начале этого года на телеканале "Россия 1" был показан документальный фильм Андрея Кондрашова "Валаам". Владимир Путин поделился своими мыслями о взаимоотношениях церкви и государства.

Православную церковь глава государства назвал источником единения российского общества, который сохранялся даже в самое тяжелое время Гражданской войны. При этом коммунистическую идеологию он сравнил с христианством. "А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии", – выразил свое мнение Путин.





Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина после переизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как глава государства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Россияне спрашивают о ЖКХ, пенсии, здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государства поступило около двух миллионов вопросов.