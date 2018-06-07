На прямой линии с Путиным случился казус с Силуановым

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась с казуса, который некоторые зрители посчитали забавным. Среди ожидающих общения с главой государства должен был быть министр финансов Антон Силуанов, но вместо него люди увидели пустое кресло.

Обновленный формат прямой линии предполагает, что президент России в любой момент сможет соединиться по телемосту с чиновником, которому предстоит решить озвученную проблему. Губернаторы, министры и другие руководители ведомств приготовились к общению с главой государства.

Во время прямого эфира зрителям показали кабинеты чиновников, готовых отвечать на вопросы и выслушивать постановку задач. Однако вместо министра финансов России Антона Силуанова все увидели пустое кресло. Несмотря на то что прямая линия еще не началась, этот кадр резко контрастировал с картинами из других кабинетов.

Ранее эксперты отметили, что по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, где президент в прямом эфире будет общаться с россиянами из самых разных уголков страны, могут быть приняты определенные кадровые решения. При этом новый формат помог сократить время, за которое жалоба доводится до того, кто должен решить проблему.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин позволил главам комитетов пропустить дневное заседание нижней палаты парламента, чтобы они смогли посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным.

В 2017 году вскоре после общения с народом Владимир Путин провел серию встреч с губернаторами и вручил им зеленые папки с жалобами, предложениями и замечаниями россиян по работе региональных властей. Теперь этот процесс будет проходить в прямом эфире. "Это поможет нам в целом принимать качественные решения", – цитирует "Интерфакс" парламентария.

Он уточнил, что многие депутаты обращались к нему с просьбой разрешить не присутствовать после 12 часов дня на заседании Госдумы, чтобы посмотреть трансляцию. Те председатели комитетов, которые не задействованы в текущей повестке, такую возможность, с разрешения Вячеслава Володина, получили.

Впервые подобный формат общения главы государства с населением был организован на общенациональных теле– и радиоканалах 24 декабря 2001 года. Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001-м президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013-м был поставлен рекорд – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин отвечал на вопросы в ходе прямых линий, получится более 56 часов.