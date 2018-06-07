На прямой линии с Путиным случился казус с Силуановым

Online: Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Путиным Скандал с Ефремовым Финал шоу "Холостяк" Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
партнеры
Четверг 7 июня
Лента новостей
15:29
В Нижнем Тагиле бывший зэк убил подругу на глазах у детей
15:21
Разгоряченный Верник при всех схватил Акиньшину
15:14
"Улыбайся и терпи": Елена Малышева объявила голодовку
14:47
Под Ростовом сгорел пассажирский автобус
14:41
Под Тюменью разыскивают педофила в калошах
14:32
Путин сделал серьезное заявление о борьбе с раком
14:25
На Урале в городском болоте утонул студент
14:18
Известная ведущая Лазарева страдает от неизлечимой болезни
14:17
В Саратове загорелся мусорный полигон
14:11
"Потенциал хороший": Путин подшутил над непотопляемым Мутко
13:48
В Красноярске в день прямой линии резко подешевел бензин
13:40
Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в собственной квартире
13:29
Газзаева высмеяли за нелепое обращение к Путину
13:25
Российских футболистов опозорили перед ЧМ-2018
13:16
Путин поставил на место некультурного губернатора
12:55
Как заработать на ЧМ-2018
12:48
Умер автор хитов Киркорова
12:47
"ЕР" берет вопросы семьи и детства под особый контроль
12:36
Президент объяснил серьезные перестановки в правительстве
12:33
Путин назвал причину взлета цен на бензин
12:32
Порезанную и окровавленную Елену Яковлеву вытащили из моря
12:30
Красавице Загитовой поставили подножку после победы на Олимпиаде
12:02
Прямая линия с Владимиром Путиным. Online
11:53
"Сладкая парочка": Шепелева с пассией засняли возле помойки
11:50
Дело в привычке: молодежь лишает Россию пенсии
11:43
Во дворе дома под Архангельском нашли мертвого подростка
11:36
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на Украине
11:25
"Под воздействием психотропных препаратов": Путину доложили о неадекватном Джигарханяне
11:14
В Москве насильник напал на трех женщин за ночь
10:51
В Домодедово нашли бомбу
10:41
У торгового центра в Уфе обстреляли людей
10:18
О беременности Матильды Шнуровой сообщили в Сети
10:14
Выявлена смертельная опасность слишком долгого сна
10:13
Пять депутатов заседали во всех семи созывах Госдумы
09:58
На Дагестан напали полчища саранчи
09:55
"Какой кадр!": 49-летний Стриженов умилил фотографией с младенцем
09:42
Прыткий лось устроил аварию в Петербурге
09:35
Обнародовано уникальное видео из космоса
09:29
На Урале из-под земли забил кровавый ручей (видео)
09:26
Слепнущая Удовиченко вцепилась во врача с призывом о помощи
09:13
На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова
09:00
Защитник сборной России пригрозил укусить Суареса на ЧМ-2018
08:43
Боксера Геннадия Головкина лишили титула чемпиона мира
08:33
Пригожин показал фото венчания с Валерией
08:32
Известного американского певца избили в центре Одессы
08:18
Виторган скорбит из-за смерти знаменитого режиссера
08:00
Самойлову втянули в дикий скандал на ЧМ-2018
05:59
Умерла режиссер Кира Муратова
23:23
Матерщинник Киркоров придумал новую провокацию с Пугачевой
21:59
Барановская без талии заявилась на "Кинотавр"
21:55
Леденящие кровь подробности смерти известного дизайнера
21:40
Королева Елизавета II отослала Меган Маркл жить на болото
21:38
Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
21:05
Яшин не получил поддержку ни одной из партий
21:01
Центр Москвы парализован из-за пожара
20:54
Астраханец до смерти забил мать за просьбы перестать пить
20:30
Пугачева застукала Галкина без штанов за странным занятием
20:21
Волочкова спуталась с таксистом в разгар гнусной склоки
19:56
Разъяренный Казаченко устроил драку у Малахова
19:52
ЧМ-2018 в России сотряс первый скандал
19:36
Пьяный россиянин взбесился и зарезал друга
19:30
В Госдуме представили коллекцию патриотической одежды
19:26
Сердюкова назначили на высокую должность
19:18
Тела утонувших влюбленных нашли у реки под Волгоградом
19:08
Хитрая Меркель подложила свинью Путину
19:00
Злостного любителя поесть на халяву отправили за решетку
18:47
Исхудавшая Макрон вываливается из штанов
18:47
Джанабаева получила место Бабкиной на Первом канале
18:17
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
18:17
Российский парламент становится авангардом дипломатии
18:10
Жуткий пожар в центре Москвы сняли на видео
17:58
Кейт Миддлтон живет в страхе после попытки отравления сына
17:50
На "Почте России" посылку с шубой подменили двумя бутылками алкоголя
17:49
Шарапову уничтожили после побега Серены Уильямс
17:49
Депутаты Госдумы сыграют в футбол с командой из Германии
17:35
Диего Марадону экстренно готовят к операции
17:23
Россияне обеднеют от повышения пенсионного возраста
17:23
В Башкирии на шестилетнюю девочку опрокинулось ведро с кипятком
17:14
Егор Крид бросил Дарью Клюкину сразу после шоу "Холостяк"
17:07
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме (видео)
16:45
Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова
16:43
Беременная Кудрявцева предстала в прозрачном коротком платье
16:43
После смерти Задорнова дочь превратилась в агрессивную стерву
16:35
Смертельное ДТП преемника Моторолы попало на видео
16:30
Украину решили принять в НАТО
16:26
Жуков равнодушно бросил жену и шестерых детей
16:18
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
16:11
Перед стартом ЧМ-2018 совершено нападение на Пике и Шакиру
16:11
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
15:52
"Не о чем говорить": Порошенко лихо унизили перед Путиным
15:43
Эксперты подсказали способ прослушки любого смартфона
15:37
Россия влепила пощечину эстонским русофобам
15:36
Алкоголика Ефремова отправили на принудительное лечение
15:34
Москвичей предупредили о заморозках в июне
15:17
Заметают следы: британцев уличили в запутывании дела Скрипалей
15:07
Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым
15:04
Скидки для спортсменов и любителей активного образа жизни
15:02
Найдены виновные в росте цен на бензин
14:59
В России сделали iPhone с Акинфеевым к ЧМ-2018
14:44
Заявление известного артиста о Матильде Шнуровой: Она ко мне ушла
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова
Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
Разъяренный Казаченко устроил драку у Малахова
"Позор!": сестра носит одежду Жанны Фриске
Отдавшего Крымский мост Ефремова гонят из России
Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым
Общество

На прямой линии с Путиным случился казус с Силуановым

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась с казуса, который некоторые зрители посчитали забавным. Среди ожидающих общения с главой государства должен был быть министр финансов Антон Силуанов, но вместо него люди увидели пустое кресло.

Продолжение: Путин назвал причину взлета цен на бензин
прочитано 6601 раз

Обновленный формат прямой линии предполагает, что президент России в любой момент сможет соединиться по телемосту с чиновником, которому предстоит решить озвученную проблему. Губернаторы, министры и другие руководители ведомств приготовились к общению с главой государства.

ПО ТЕМЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным. Online

 Общение с Путиным

Сюжеты Общение с Путиным

Во время прямого эфира зрителям показали кабинеты чиновников, готовых отвечать на вопросы и выслушивать постановку задач. Однако вместо министра финансов России Антона Силуанова все увидели пустое кресло. Несмотря на то что прямая линия еще не началась, этот кадр резко контрастировал с картинами из других кабинетов.

Кадр youtube.com

Ранее эксперты отметили, что по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, где президент в прямом эфире будет общаться с россиянами из самых разных уголков страны, могут быть приняты определенные кадровые решения. При этом новый формат помог сократить время, за которое жалоба доводится до того, кто должен решить проблему.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин позволил главам комитетов пропустить дневное заседание нижней палаты парламента, чтобы они смогли посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным. 

В 2017 году вскоре после общения с народом Владимир Путин провел серию встреч с губернаторами и вручил им зеленые папки с жалобами, предложениями и замечаниями россиян по работе региональных властей. Теперь этот процесс будет проходить в прямом эфире. "Это поможет нам в целом принимать качественные решения", – цитирует "Интерфакс" парламентария.

Он уточнил, что многие депутаты обращались к нему с просьбой разрешить не присутствовать после 12 часов дня на заседании Госдумы, чтобы посмотреть трансляцию. Те председатели комитетов, которые не задействованы в текущей повестке, такую возможность, с разрешения Вячеслава Володина, получили.

Впервые подобный формат общения главы государства с населением был организован на общенациональных теле– и радиоканалах 24 декабря 2001 года. Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001-м президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013-м был поставлен рекорд – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин отвечал на вопросы в ходе прямых линий, получится более 56 часов.

Автор: Геннадий Куприянов7 июня 2018, 12:24

комментарии

Политика

Путин строго предупредил зарвавшегося Порошенко
"Потенциал хороший": Путин подшутил над непотопляемым Мутко
Хитрая Меркель подложила свинью Путину
Украину решили принять в НАТО

Шоу-бизнес

Дочь отреклась от изуродованного Галкина
"Улыбайся и терпи": Елена Малышева объявила голодовку
Что не так с молодым любовником Светланы Бондарчук
Известная ведущая Лазарева страдает от неизлечимой болезни

Проишествия

Украинский режиссер снял свою смерть на видео
Школьница запуталась волосами в сливе ванной и утонула
Разбилась о стену кладбища: "Миссис Мира-2018" погибла в жуткой катастрофе
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки

Lifestyle

Умер автор хитов Киркорова
Виторган скорбит из-за смерти знаменитого режиссера
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
Шоу-бизнес

Беременная Кудрявцева предстала в прозрачном коротком платье

Телеведущая продемонстрировала фигуру
Шоу-бизнес

На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова

Высказывание актера не пришлось по вкусу ни россиянам, ни украинцам
Шоу-бизнес

Порезанную и окровавленную Елену Яковлеву вытащили из моря

Артистка в истерике звала на помощь
Шоу-бизнес

Известная ведущая Лазарева страдает от неизлечимой болезни

Блондинка надеется своим примером вдохнуть надежду в души других больных

Гороскоп

Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера
Астрологический прогноз с 4 по 10 июня
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как сборная России провалила последнюю репетицию перед ЧМ-2018
Постаревшая Маликова появилась на людях в комбинации
Трудоголик Гармаш резко изменился
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

Спорт

Газзаева высмеяли за нелепое обращение к Путину
Российских футболистов опозорили перед ЧМ-2018
Красавице Загитовой поставили подножку после победы на Олимпиаде
Таблица ЧМ-2018

Регионы

Путин поставил на место некультурного губернатора
Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять белье перед охраной
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru