Отдавшего Крымский мост Ефремова гонят из России

Актер Михаил Ефремов дал интервью блогеру Юрию Дудю, в котором нелицеприятно высказался о россиянах и сделал ряд скандальных заявлений. Возмущенная общественность выступила с ответной критикой.



Михаил Ефремов посетил студию скандального журналиста Юрия Дудя. Среди вопросов оказались и такие, которые затрагивают историю и политику России.

Рассуждая о том, что он сказал бы Владимиру Путину, актер заявил, что призвал бы главу государства исправить ситуацию с Крымом. По его мнению, "Путин, вероятно, и сам уже не рад присоединению полуострова".

Собеседник Дудя выразил уверенность, что "Россия должна предложить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать Крымский мост". Это, по мнению Ефремова, могло бы стать "компенсацией за полуостров".

Подобные высказывания не остались без внимания россиян. На столь категоричные выпады последовали соответствующие ответы. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим мнением по этому вопросу.

"Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации? Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова. Раз уж он так ратует за интересы Украины, наверное, ему лучше получить украинское гражданство и жить там в мире и согласии с этим адским украинским политическим паноптикумом", – заявил он.

Манукян напомнил, что крымчане определились в 2014 году и на выборах-2018 подтвердили свою приверженность. "Крым есть и будет российским, как и его дороги и мосты, а также все то, что Россия в ближайшие годы там построит", – резюмировал эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживаются многие пользователи Сети. Так, юзер Кира Якушина предложила "бесплатно отдать Ефремова Киеву, чтобы Порошенко было с кем выпить".

Тут местный алкаш, которого по-моему, скромному мнению, некоторые называют актером Ефремов, предложил отдать Крымский Мост укре, типо чтобы замирится.

Я же предлагаю вариант круче; отдать укре Ефремова, бесплатно, нам он все равно не нужен, а порошенке будет с кем бухать. — Кира Якушина (@KiraYakushina) 6 июня 2018 г.

Другой обитатель Всемирной паутины предположил, что актер "принципиально не бывает трезвым". Он отметил, что "бражное сознание" – главный враг Ефремова.

Судя по всему,Ефремов-мл.,не бывает трезвым принципиально,а имея"бражное сознание"изначально,оправдывает полностью поговорку:Что у трезвого на уме,то у пьяного на языке.(с) — igorsaveliev (@igor301272) 6 июня 2018 г.

Напомним, что недавно актер попал в громкий скандал. Как писали Dni.Ru, зрители одного из спектаклей заявили, что Ефремов появился на сцене в неадекватном состоянии.





