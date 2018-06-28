Каких успехов достигло московское образование

Образовательный комплекс Москвы продолжает активно развиваться. Строятся новые школы, появляется все больше интересных проектов, улучшается качество образовательного процесса в целом. Об итогах учебного года 2017/2018, достигнутых успехах и результатах рассказали в ходе пресс-конференции в департаменте образования столицы руководители московских школ и средних профессиональных учебных заведений. В мероприятии принимал участие глава ведомства Исаак Калина.



Показателем успешного развития образовательного комплекса Москвы служат результаты столичных учащихся на Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ). В этом году Москва достигла максимума в сравнении с предыдущими годами по числу победителей заключительного этапа – 191 человек. Количество столичных призеров заключительного этапа в несколько раз выше – 715 человек, рассказал в ходе пресс-конференции директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

В целом доля москвичей среди победителей ВсОШ в этом году составила 50,7%, а призеров – 37,5%. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 23,8 и 17,4% соответственно. Количество школ, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа олимпиады составило 227. А процент обучающихся, закончивших школы, в которой есть победители или призеры финала Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году достиг отметки в 45%, хотя еще семь лет назад едва превышал 10%.

"Успехи ребят на олимпиаде массовые. Это стало обычным явлением в каждой московской школе. Никто уже не удивляется, что у нас в образовательных учреждениях есть победители и призеры олимпиады. Каждый успех – это старт для движения вперед", – отметил Ященко. По его словам, доступ к образовательным ресурсам города имеет каждый учащийся, что дает ему возможность в полной мере раскрыть собственные таланты.





Директор школы №1252 имени Сервантеса Ирина Анурова рассказала, что несколько лет назад учебное заведение могло похвастаться одним-двумя призерами олимпиады. "В этом году наши ребята получили 19 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. У нас семь победителей и 12 призеров по пяти предметам, все они получили гранты от правительства Москвы", – заявила педагог.

По ее словам, учебный процесс у школьников разнообразный, помимо обычных уроков проводятся занятия, к примеру, в технопарках. Кроме того, отметила Анурова, развивается дополнительное образование. "За последние годы многократно увеличилось количество кружков и секций, в школу пришли работать специалисты из других областей. У нас есть офицер запаса, который подготовил трех победителей и одного призера Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности", – рассказала педагог.

В свою очередь, директор Московской международной школы Елена Шкуренко отметила успешную реализацию проекта "Школа ступеней". Это новая форма организации учебного процесса, когда учащиеся объединены под одной крышей по возрастному принципу. В одном здании– начальные классы, в другом - средняя школа, а в третьем – старшеклассники или профильная школа. Кроме того, добавила педагог, дети перестают обучаться только в стенах учебного заведения, они могут получать образования в музеях, парках.





Продолжает активно реализовываться и проект школьного профессионального образования. Шкуренко подчеркнула, что в рамках общего образования школьники могут получить профессиональные навыки, к примеру, фотографа или вожатого.

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина высоко оценил реализацию проекта школьного профессионального образования, назвав его полезным как для самого человека, так и для общества. "Ребята еще на школьной скамье начинают понимать, что такое профессия. Учащиеся с интересом приняли идею предпрофессиональных классов, и ребята, которые в них обучаются, имеют все шансы для дальнейшего успешного развития в выбранной сфере, они поступают в вузы и колледжи, делают осознанный выбор", – сказал глава ведомства.





Руководитель московского департамента образования заявил, что каждый проект, который планируется к запуску, тщательно обсуждается с учителями, директорами, родителями и экспертами. "Все идеи, которые мы реализуем, находят большой интерес у обучающихся, их родителей, а также педагогов", – сказал он.





Один из таких успешных проектов – "Суббота московского школьника". В него входят "Инженерные субботы", "Университетские субботы", Арт-субботы" и многие другие.

Калина заверил, что проект будет развиваться. Так, может появиться "Театральная суббота". "Сегодня по итогам обсуждения с руководителями театров, их заинтересовала эта идея. Наверное, появится театральная суббота", – рассказал руководитель ведомства.

На пресс-конференции выступила и руководитель школы №2048 в Некрасовке Станислава Буробина. Возглавляемое ею учебное заведение, рассчитанное на более чем две тысячи учащихся, открыло свои двери сравнительно недавно – в сентябре прошлого года, но уже может гордиться достигнутыми результатами.

По словам директора, коллектив школы смог выстроить плотное сотрудничество с вузами, начать реализацию проекта предуниверсария для учеников восьмых классов. "Также мы эффективно используем само здание, в том числе инженерные коммуникации", – сказал она.





Буробина отметила, ребята, обучающиеся в технических и IT-классах, могут получить доступ к информации, которая хранится на школьных серверах, что помогает им создавать собственные проекты и активно выступать на всевозможных конференциях.

Строительство школ в отдаленных районах, которым является Некрасовка, Буробина назвала "умными инвестициями". "Родителям не нужно искать школы в центре, учебное заведение находится во дворе, в шаговой доступности от дома", – подчеркнула директор.





Есть чем гордиться и среднему профессиональному образованию (СПО) столицы. По словам директора Первого образовательного комплекса Юрия Мироненко, колледжи сегодня очень привлекательны для молодых москвичей. "Город выделил более двух миллиардов рублей на создание базы в профессиональном образовании", – сказал он.

Показателем высокого качества обучения в учреждениях СПО служат успешные выступления студентов на чемпионате World Skills – масштабным соревнования по профессиональному мастерству среди учащихся. "Сегодня в колледжах открыты четыре "Мастерских чемпионов". Ребята здесь полностью счастливы", – резюмировал Мироненко.