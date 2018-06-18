"Видеть не могу": Меланья Трамп закатила мужу скандал

Супруга американского лидера Меланья Трамп обрушилась на мужа с жесткой критикой. Она заявила, что "не может смотреть" на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.



Судя по всему, президентская чета страдает от разногласий не только в личной жизни. Меланья Трамп выразила недовольство профессиональной деятельностью мужа, а также проводимой им политикой.

Супруга президента убеждена, что Америка нуждается в миграционной реформе. Она подчеркнула, что законы должны исполняться, но при этом в стране необходимо "править сердцем", передает CNN.

Ранее Дональд Трамп назвал "грязными дырами" государства, из которых приезжают мигранты. По его мнению, США должны стремиться к тому, чтобы в страну прибывали люди из Норвегии, например.





Напомним, что с апреля по май 2018 года около двух тысяч детей были разлучены с 1940 взрослыми нелегальными мигрантами в США. Это происходит по той причине, что родителей власти страны задерживают, а применять санкции к детям за это правонарушение нельзя.

Мигранты, пересекающие американские границы, подвергаются особому давлению со стороны властей США. Глава Министерства юстиции Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегалов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения они рискуют целостностью своих семей.