Страстный секс пассажиров самолета попал на видео

Муж и жена, летевшие в Мексику, стали свидетелями секса на борту лайнера. Пассажиры решили поделиться увиденным с дочерью и отправили ей видеозапись с происходящим, а та опубликовала ролик в Twitter.



На кадрах видно, как некие девушка и парень совершают движения, напоминающие половой акт. Любопытно, что пассажиры самолета не постеснялись совокупиться на глазах у десятков людей, при этом не решаясь снять с себя хотя бы часть одежды. Судя по всему, разгоряченная парочка была убеждена, что секс останется незамеченным, – у любовников в хвосте самолета не было соседей. Однако из-за невнимательности они не учили, что очевидцы могут находиться впереди. Стоит отметить, что, кроме авторов видеозаписи, никто из находившихся в самолете, похоже, не заметил, что произошло.