Ядерный удар России убьет 100 миллионов американцев

Американские ученые занялись подсчетами жертв в случае ядерной войны с Россией. Прогнозы для США эксперты делают неутешительные - скорее всего, чтобы оправдать рост расходов Пентагона.

Сценарий, представленный профессором американского Джорджтаунского университета Мэтью Кренигом, предполагает два последовательных ядерных удара со стороны России. И первый из них сметет с лица Америки 131 город с населением в 70 миллионов человек.

Вторым заходом российские ракеты уничтожат еще 12 городов, в которых проживают 28 миллионов американцев. А если Вашингтон к тому времени еще и сократит свой ядерный потенциал, то последствия будут еще ужаснее. По подсчетам профессора, в таком случае число жертв возрастет до 82 миллионов только после второй атаки.

Такие цифры Крениг объясняет тем, что при сокращенном ядерном арсенале США российским ракетам придется поражать меньше ядерных целей. И у Штатов будет меньше ракет для ответного удара.

Как писали Dni.Ru, президент США Дональд Трамп фактически объявил на весь мир о начале третьей мировой войны. Сделал он это не сам, а устами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На днях он обвинил Иран в разработке оружия массового уничтожения – что, по сути, развязывает Тель-Авиву и стоящему за ним Вашингтону руки для военной агрессии в отношении исламской республики.

Вот только Иран – не Сирия, и просто так побомбить персов на расстоянии не получится, отмечают эксперты. Тегеран, очевидно, ответит на западную агрессию, что может привести к окончательной утрате контроля над ситуацией и начале новой глобальной войны.

Что же касается скрупулезных подсчетов Кренига, то они изложены в его монографии под названием "Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство". Фундаментальный труд увидел свет в феврале 2018 года, пишет Ura.ru со ссылкой на The National Interest.