Смертельные опасности детских центров развлечений

Практически во всех крупных торговых центрах оборудованы детские игровые зоны. Для родителей они являются оазисами, позволяющими сделать недолгую передышку в бесконечном воспитательном процессе. Оставляя детей на несколько часов в сказочном мире цветных лабиринтов и воздушных замков, немногие из них задумываются о том, что сказка может обернуться для ребенка трагической былью.

Очередного педофила задержали в апреле в игровой комнате московского торгового центра. Подросток пытался изнасиловать четырехлетнего ребенка. Помешала этому мама маленького мальчика, которая вовремя оказалась рядом, она подняла шум и вызвала полицию. Подобные инциденты не редкость для детских игровых зон и центров развлечений. Около года назад похожий случай произошел в детской развлекательной комнате другого столичного торгового комплекса. Тридцатидвухлетний аниматор, играя с детьми, раздевал их и фотографировал голыми. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина привлечен к ответственности.

Вовсе необязательно, что малыш окажется в руках педофила. Во время игр в таких местах он может получить серьезную травму или даже погибнуть. В одном из питерских батутных центров за три месяца пятеро детей получили тяжелые повреждения. При этом спросить родителям, по сути, не с кого, и привлечь к ответственности организаторов развлечений довольно сложно.

Адвокат Екатерина Духина считает эту тему недоработанной. "По закону детские игровые зоны в торговых центрах не относятся к числу заведений, которые несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка. Обязательства по детской безопасности налагаются только на воспитательные, учебные и медицинские учреждения. В законе есть ссылка на иные организации, но учитывая, что эта характеристика достаточно размыта, взыскать вред, который причинен ребенку во время нахождения в подобном развлекательном пространстве, весьма непросто" – говорит юрист.

Да и сами организаторы перестраховываются, как могут. По словам адвоката, с родителями либо заключается договор, в котором указано, что администрация не несет ответственности за ребенка, либо у них вообще не остается никакого документа на руках, кроме квитанции об оплате. По факту, администрация предоставляет лишь право использовать различные игровые приспособления, не гарантируя охрану и безопасность детей. Вопрос, должен ли персонал страховать ребенка от каких-либо повреждений, связанных с экстремальными прыжками на батуте или преодолении веревочных препятствий, остается открытым. Нигде эти регламенты не прописаны.

Подчас, предприниматели экономят и на сотрудниках. Аниматорами становятся люди без соответствующего образования и документов, подтверждающих их право работать с детьми. "Персонал, как правило, складывается из одного человека, который выдает билетики, выступая в роли кассира, принимает деньги, записывает ФИО родителей и имя-фамилию ребенка, обязуясь не отдавать его никому, кроме тех, кто привел его в игровую комнату, - отмечает Екатерина Духина. – Этот момент тоже под большим вопросом, поскольку он нигде нормативно не закреплен. Организаторы игровой зоны с легкостью могут, не глядя, выдать ребенка абы кому, и никакой ответственности за это не предусмотрено".

Даже с уличными детскими площадками ситуация обстоит несколько лучшим образом. Ответственность за содержание и сохранность игрового оборудования несет городская администрация. Если несчастный случай на детской площадке произошел из-за неисправного инвентаря, родители могут потребовать компенсацию за причиненный вред здоровью ребенка. Для этого нужно обратиться в муниципалитет с соответствующей претензией, подкрепив жалобу всеми возможными доказательствами. Например, вызвать местного участкового, который зафиксирует происшествие и выдаст протокол, и привлечь к инциденту независимых экспертов, которые составят заключение о том, что оборудование было действительно неисправным, и ребенок именно по этой причине получил травму.