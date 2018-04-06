Чем удивит парад Победы 9 мая

На параде Победы в 2018 году будет представлено сразу несколько новинок боевой техники. Всего на Красной площади продемонстрируют свыше 120 единиц современного вооружения.



По словам главнокомандующего сухопутными войсками генерала-полковника Олега Салюкова, зрителям будут представлены боевые машины поддержки танков "Терминатор", "Тор-М2", а также защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4. Кроме того, 9 мая на главной площади страны можно будет увидеть специальную бронированную машину ВПК-233136 "Тигр", "Патруль" и "Урал-432009", пишет РИА Новости.

Также в этом году увеличено количество участников пешей части парада. В составе 33 расчетов пройдут 12,5 тысячи солдат, сержантов и офицеров. В подмосковном Алабино уже проходит подготовка к масштабному мероприятию, передает НСН. В тренировке примут участие более десяти тысяч военнослужащих и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25" и многие другие.

Напомним, что в 2017 году в параде Победы приняли участие десять тысяч военных, 114 единиц сухопутной техники. Впервые на брусчатку главной площади страны вышли российская арктическая техника и бронеавтомобили военной полиции. На мероприятии традиционно присутствовал президент Владимир Путин. Воздушную часть парада в прошлом году было решено отменить в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Шествие "Бессмертного полка" было ярким и масштабным. Год назад с портретами погибших во время войны родственников на улицы Москвы вышли, по официальным данным, около 750 тысяч человек.



