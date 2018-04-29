У Белого дома исчез посаженный Макроном и Трампом дуб

С лужайки перед Белым домом в Вашингтоне пропал саженец дуба, который совместно посадили президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости. По данным британского таблоида Daily Mail, на этом месте теперь гладкий газон без каких-либо следов дерева. Официального комментария по поводу произошедшего пока не поступало.