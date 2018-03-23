Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров

Редкие кадры удалось получить ученым из Вашингтонского университета. Они запечатлели момент спаривания морских чертей на восьмисотметровой глубине.

Процесс спаривания рыб, называемых удильщиками, или морскими чертями, до сих пор снять на видео не удавалось. Впервые это получилось у наблюдателей в Атлантическом океане, близ Азорских островов.

Науке известно более 160 видов удильщиков, с ними существует всего несколько видеозаписей. В водах у Азорских островов за ними наблюдали с помощью глубоководной субмарины. На кадрах запечатлена самка размером с кулак, от тела которой отходят длинные, похожие на усы образования. Однако, если присмотреться, то под самкой виден самец, который находится в процессе спаривания.

"Я занимаюсь изучением этих животных почти всю свою жизнь, и никогда ранее не видел ничего подобного", – цитирует журнал Science ихтиолога Теда Питча.