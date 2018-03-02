Ведущего Первого канала осадили за хамский ответ Собчак

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сделала замечание ведущему Первого канала. Причиной стало его некорректное высказывание в адрес кандидата в президенты Ксении Собчак во время одного из этапов теледебатов.

"К нам поступила жалоба от кандидата Собчак по поводу того, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать некие характеристики, оценки, некорректно высказался в адрес кандидата", – сказала Памфилова.

По ее словам, такое поведение недопустимо. Памфилова подчеркнула, что ведущий должен вести себя корректно, воздерживаясь от личных оценок. Руководитель Центральной избирательной комиссии ограничилась устным замечанием.

Напомним, 1 марта во время очередного раунда телевизионных дебатов на Первом канале произошла перепалка между Ксенией Собчак и ведущим Анатолием Кузичевым. По мнению светской львицы, он позволил себе высказать личное мнение, что, подчеркнула кандидат в президенты, недопустимо.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 28, 2018 в 10:46 PST

Телеведущий отметил, что его слова основываются на официальной статистике. Собчак парировала, что Кузичев "ходит по студии с клоунским носом" и перебивает участников дебатов. "Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно одной клоунессы, правда?" – не растерялся ведущий.

Позже Кузичев объяснил свое поведение. По его словам, Собчак сама спровоцировала конфликт, перейдя на личности. "Я мягко ей показал, как это неприятно", – сказал он.

При этом светская львица уже вступала в перепалку во время дебатов. Ее оппонентом оказался кандидат в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский. Ветеран российских избирательных кампаний перебивал оппонента – кандидата в президенты Сергея Бабурина. Ксения сделала главе либерал-демократов замечание, после чего узнала все, что о ней думает Владимир Вольфович.