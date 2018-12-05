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Общество

Объявлено об освобождении стритрейсера Эрика Давидыча из-под стражи

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Адвокат Сергей Жорин объявил об освобождении из-под стражи своего клиента, скандального стритрейсера и блогера Эрика Давидыча, передает Teleprogramma.pro. По словам специалиста, его подопечный уже 6 декабря окажется на свободе.

Также сообщается, что Эрик приглашает всех, кто его поддерживал, прийти и разделить с ним радость. "Это был сложный период для всех нас. Но все не зря", – резюмировал Жорин.

5 декабря 2018, 15:36

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