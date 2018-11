Меланья Трамп стала посмешищем из-за новогодних елок

Меланья заслуженно слывет иконой стиля и отличается тонким вкусом. Но не все ее эксперименты разделяют американцы. Так произошло с выбором новогодних елок для Белого дома, который традиционно украшают в конце ноября.

У людей красные деревья вызвали не самые приятные ассоциации. Пользователи высмеяли оригинальные искусственные елки за их неожиданный цвет и гигантский размер.

Некоторые комментаторы назвали их "Багровые Пики", с отсылкой к фильму Гиллермо дель Торо. Другие подняли на смех общую композицию.

Некоторым в елках померещились потоки крови, несущиеся по коридору отеля (в фильме Кубрика "Сияние"). Другим пришла на ум ассоциация с антиутопией "Рассказ служанки".

Отметим, что жена американского лидера к Рождеству относится с особым трепетом. 19 ноября президент США Дональд Трамп с супругой встретили главный символ праздника – огромную ель, которая будет установлена в Белом доме.

The @WhiteHouse is getting ready for the Christmas season! Thank you to the Smith Family & the National Christmas Tree Association for providing this year's tree. And to our @NatlParkService for their hard work in trimming the tree for the Blue Room. pic.twitter.com/jiyYBwCeXO