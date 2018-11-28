Меланья Трамп стала посмешищем из-за новогодних елок
Меланья заслуженно слывет иконой стиля и отличается тонким вкусом. Но не все ее эксперименты разделяют американцы. Так произошло с выбором новогодних елок для Белого дома, который традиционно украшают в конце ноября.
У людей красные деревья вызвали не самые приятные ассоциации. Пользователи высмеяли оригинальные искусственные елки за их неожиданный цвет и гигантский размер.
Некоторые комментаторы назвали их "Багровые Пики", с отсылкой к фильму Гиллермо дель Торо. Другие подняли на смех общую композицию.
Scary Christmas everyone! pic.twitter.com/hj4lPAscjN— Dugmeup (@dugmeup) 26 ноября 2018 г.
“Sometimes human places, create inhuman monsters” (Stephen King) #whitehousechristmas pic.twitter.com/e0upFvcIje— Quinntronics (@Carocaroq) 26 ноября 2018 г.
Некоторым в елках померещились потоки крови, несущиеся по коридору отеля (в фильме Кубрика "Сияние"). Другим пришла на ум ассоциация с антиутопией "Рассказ служанки".
Bold choice going with decorations inspired by the Handmaid's Tale. pic.twitter.com/Ze2kZX65lp— Nick Jack Pappas (@Pappiness) 26 ноября 2018 г.
26 ноября 2018 г.
26 ноября 2018 г.
Отметим, что жена американского лидера к Рождеству относится с особым трепетом. 19 ноября президент США Дональд Трамп с супругой встретили главный символ праздника – огромную ель, которая будет установлена в Белом доме.
The @WhiteHouse is getting ready for the Christmas season! Thank you to the Smith Family & the National Christmas Tree Association for providing this year's tree. And to our @NatlParkService for their hard work in trimming the tree for the Blue Room. pic.twitter.com/jiyYBwCeXO— Melania Trump (@FLOTUS) 19 ноября 2018 г.
Как писали "Дни.ру", выбранная рождественская шестиметровая натуральная ель весит более 350 килограммов, а ее возраст – около 25 лет. Дерево доставили семье президента США в Вашингтон из штата Северная Каролина.
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