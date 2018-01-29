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Минприроды проверит законность притравочных станций

Фото: GLOBAL LOOK press/Johan De Meester
Госдума и Совет Федерации нашли компромисс по вопросу деятельности контактных притравочных станций. Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал, что члены согласительной комиссии пришли к консенсусу по трем основным положениям документа. Вместе с тем, стало известно, что парламентарий попросил министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского оценить законность работы притравочных станций в России.
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Согласительная комиссия по закону о притравочных станциях определила, что любое обучение собак не должно быть связано с жестоким обращением и нанесением физического вреда всем животным, участвующим в процессе такого обучения. Во-вторых, согласно обновленной редакции документа, запрет контактной притравки касается не только диких животных, но и домашних. Кроме того, депутаты и сенаторы договорились, что выведут из-под действия закона ловчих птиц, поскольку для них нормы правового акта не актуальны.

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При этом в Госдуме категорически не согласились с предложениями коллег из верхней палаты парламента разрешить контактную притравку норных собак моложе одного года, пояснил Николаев в интервью ТАСС.

"Считаем, что это нарушило бы концепцию законопроекта и создало бы лазейку. Рады, что на втором заседании согласительной комиссии коллеги сняли эту просьбу", – сказал депутат.

Одновременно глава комитета считает необходимым осуществить проверку всех существующих испытательно-тренировочных станций для охотничьих собак. Николаев направил соответствующий запрос министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому. Депутат просит главу Минприроды оценить на предмет законности деятельность станций по обучению охотничьих собак, где осуществляется их притравка.

Николай Николаев. Фото: er.ru

"Прошу вас дать оценку министерства о правомерности указанной деятельности, а также провести разъяснительную работу с представителями общественных организаций и бизнес-сообществом в указанной сфере с целью информирования о действующих положениях Уголовного кодекса России", – говорится в письме Николаева.

Депутат отметил, что, по имеющейся в профильном думском комитете информации от общественных организаций, в России насчитываются 152 испытательные станции по обучению охотничьих собак, однако, по данным обществ защиты животных, их в сотни раз больше. Об этом свидетельствует и реклама в Сети таких услуг, предоставляемых на коммерческой основе.

Николаев напомнил, что в Уголовном кодексе есть 245-ая статья, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Парламентарий  обратил внимание, что соответствующая норма действует с 1996 года и предусматривает  лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Учитывая изложенное, существование испытательных станций противоречит действующему законодательству и деятельность по притравке является незаконной.

Сергей Донской. facebook.com/s.e.donskoy

В конце декабря 2017 года Госдума приняла закон о запрете контактной притравки, однако документ был отклонен Советом Федерации, где посчитали, что он может нанести вред охотничьей отрасли. Для преодоления разногласий была создана согласительная комиссия из депутатов и сенаторов, которой на прошлой неделе удалось прийти к концептуальной договоренности по тексту.

Закон, о котором идет речь, устанавливает требования к подготовке и обучению собак охотничьих пород и ловчих птиц и не допускает жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда. Документ налагает запрет на контактные способы тренировки животных. Владельцам притравочных станций предписывается устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитят от травм как диких животных, так и самих охотничьих собак.

Один из авторов инициативы – спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он не раз говорил о важности принятия документа. В частности, политик заявлял, что закон о запрете притравки – не об охотниках, а о кровавом бизнесе. "Этот законопроект не имеет никакого отношения к охотникам. Услуги притравочных станций очень дороги, это большой бизнес, он кровавый, и это жестокое обращение с животными", – сказал Володин.

Автор: Александр Комаров29 января 2018, 15:31

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