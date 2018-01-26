Изменщик представил любовницу жене как секс-куклу (видео)

Всего лишь секс-кукла. Так представил мужчина любовницу жене, заставшей их во время любовных утех. В Сети по достоинству оценили актерские способности пары.

Видео стремительно набирает популярность в соцсетях – только за сутки более 15 тысяч репостов. Где именно снимался киношедевр, неизвестно - пользователи предполагают, что в США. Оригинальная идея мужа и актерские способности любовницы вызвали восхищение.

"Сексуальная кукла с рефлексами? Я умер, когда она сказала: "Черт, не трогай меня!" – пишет пользователь Twitter.

Женщина неожиданно вернулась домой и застала там танцующую перед ее супругом даму в неглиже. Мужчина заявил, что это новейшая модель секс-куклы, и даже пытался показать жене сертификат на изделие. К сожалению, "игрушка" не выдержала чувствительных шлепков разгневанной фурии и сбежала, подбирая по дороге предметы туалета, пишет Daily Star.