Гибель актера Пашинина вызвала восторг в России

Россияне высказали свое отношение к актеру Анатолию Пашинину после сообщений о его возможной гибели в Донбассе. Многих привело в восторг это известие.

В Сети посчитали возможную гибель актера закономерным исходом. Фолловеры не скупились на эпитеты в адрес Пашинина, называя его фашистом и Иудой.

"Почему я не могу порадоваться, если вдруг на земле станет одним фашистом меньше", – заявил один из пользователей Twitter под постом Захара Прилепина о гибели Анатолия Пашинина. "Собаке – собачья смерть", – процитировал другой известную фразу российского императора.

Большинство пользователей Сети объяснили свой гнев решением актера взять в руки оружие. "Он не только своей жизнью распорядился, он имел наглость лишать людей жизни! мне убийц не жаль", "А тех людей, которые погибли от его рук, не жалко? Что за милосердие", "Если убит – хорошо. На войне смерть противника должна радовать, это нормально. От пули убитого ты не погибнешь".

Напомним, 8 сентября появилась информация о гибели Анатолия Пашинина в Донбассе. Об этом сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин. При этом литератор недоумевал, в каком бою мог быть убит артист, если подразделение, где он служит, никогда не воевало.

Вскоре слухи о смерти актера опровергла мать Анатолия. Женщина рассказала, что у ее сына все хорошо. Спустя несколько часов на связь вышел и сам Анатолий. "Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив. Со мной все хорошо", – заявил Пашинин.