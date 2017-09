Семья порноактеров удивила интимным признанием

Дэнни Ди и его жена, которая раньше снималась в клубничке, признались, что они самая обычная пара. "Людям кажется, что порнозвезды живут только секс-вечеринками, но это не так", – заявила Софья.

К удивлению поклонников фильмов для взрослых, после работы супруги вовсе не устраивают оргии. Как и все остальные, они готовят ужин, смотрят телевизор и ложатся спать, пишет The Sun.

"Мы самые скучные люди, которых вы когда-либо могли встретить. У нас те же проблемы, что и у других пар. Дэнни бросает носки в одной комнате, боксеры – в другой, и никогда не моет посуду", – пожаловалась Софья.

Дэнни познакомился с будущей женой на съемках. Через какое-то время Софья завершила карьеру порноактрисы и занялась продюсированием. Вот уже три года она стоит по другую сторону от камеры и наблюдает, как муж занимается сексом с другими красотками.

Софья призналась, что это было непросто, но со временем она научилась справляться с эмоциями. "В конце дня он оставляет эту девушку и эти эмоции на площадке. Оставляет образ Дэнни Ди там, когда приходит домой", – заверила жена порноактера.

