Вован и Лексус поделились тайнами президентов

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) готовят к изданию свою первую книгу, в которой мастера телефонного розыгрыша раскроют секреты своего ремесла. Читателей ждут интриги и разоблачения.

Пранкеры Вован и Лексус – в миру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров – объявили об издании своей книги, в которой мастера телефонного розыгрыша расскажут немало интересного. В частности, анонсировано раскрытие некоторых тайн мировых знаменитостей и политиков.

По словам самих авторов, в книге будут описаны самые интересные розыгрыши. Кроме текстов самих диалогов, читатели узнают о подготовке каждого телефонного звонка: от идеи до ее реализации. Будут описаны как сольные работы каждого из авторов, так и их совместные розыгрыши, сообщает URA.RU.

Чтобы книга наверняка нашла дорогу к самый придирчивым читателям, пранкеры в Twitter объявили конкурс на лучшее название. Пока лидирует "По ком звонит телефон". Авторы склоняются к варианту "Дозвониться до президента". Есть и другие предложения: например, "На линии звонка", "От звонка до звонка" и даже "Кремлевский пранк".

Скоро выходит наша первая книга Вован и Лексус, какое название лучше -от розыгрышей до геополитики;по ком звонит телефон;звонок без правил ? — пранкер Лексус (@Lexusprank) 5 августа 2017 г.

"У издательства своя точка зрения. Будем искать название, которое устроило бы всех. Мы решим это на этой неделе", – рассказали пранкеры. Авторы подчеркнули, что идею книги им подсказало само издательство еще пару лет назад. И вот теперь работа вышла на финишную прямую.

"В конце этой недели мы сдаем ее в печать, а 8 сентября у нас запланирована презентация на ВДНХ в рамках большой книжной ярмарки. Дальше мы поедем по городам презентовать ее. Точно будут презентации в крупных книжных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, в Донбассе, в Екатеринбурге и, возможно, где-то в Сибири", – поделились творческими планами авторы.

