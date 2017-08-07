Как МЦК улучшат к 2018 году

В 2018 году на Московском центральном кольце появятся семь новых подземных и надземных переходов, которые соединят между собой разделенные железнодорожными путями микрорайоны, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Мы строим по просьбе жителей нашего города", – подчеркнул генеральный директор Московской кольцевой железной дороги Владимир Машкин.

Кроме того, будут созданы четыре новых терминала. Так, на станцию метро "Ботанический сад" можно будет полпасть не выходя на улицу. Дополнительный терминал с кассами, лифтами и эскалаторами подведут к северному вестибюлю станции метро "Черкизовская". Еще по одному появятся у станций ЗИЛ и НАТИ.