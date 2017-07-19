В США демократы натравили ФБР на дочь Трампа

Представители Демократической партии из Конгресса США направили открытое письмо на имя исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба с просьбой проверить деятельность Иванки Трамп. "Как член администрации США и близкий советник президента она подавала заявление на допуск к секретным материалам и, следовательно, должна была сообщить обо всех своих иностранных контактах, то же касается ее супруга, братьев и сестер", – цитируют "Аргументы и факты" послание демократов. Они опасаются, что дочь американского лидера могла скрыть факты контактов ее мужа с "представителями российских властей".