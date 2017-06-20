Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Балтикой

Российские средства контроля засекли над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, которая шла к границам России, рассказали в Министерстве обороны страны. В воздух был поднят истребитель Су-27. Он приблизился к цели и определил, что это американский самолет-разведчик RC-135. Во время сопровождения американский самолет попытался сблизиться с российским, совершив провокационный разворот, передает Flashnord. Российский пилот отреагировал на этот маневр, после чего продолжил сопровождение. Спустя десять минут после этого в зону контроля вошел еще один RC-135. Его также перехватил российский Су-27.