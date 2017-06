Американский летчик снял перехват его российским Су-27

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о перехвате воздушного заправщика KC-135R российским Су-27. Дэвис подчеркнул, что маневр российского летчика был безопасным. Ранее Министерство обороны России доложило, что Су-27 ВКС России перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Инцидент произошел 6 июня.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr