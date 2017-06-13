Американский летчик снял перехват его российским Су-27
Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о перехвате воздушного заправщика KC-135R российским Су-27. Дэвис подчеркнул, что маневр российского летчика был безопасным. Ранее Министерство обороны России доложило, что Су-27 ВКС России перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Инцидент произошел 6 июня.
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot �� during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.
Теперь кадры встречи в воздухе российского и американских пилотов попали и на YouTube. Российский самолет снял пилот бомбардировщика Rockwell B-1B из своей кабины.
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