В Московском зоопарке нашли крокодила Гитлера

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В своем блоге писатель Борис Акунин сообщил, что Сатурн был питомцем чуть ли не самого Гитлера. Эту гипотезу подкрепляет и то, что рептилию привезли в СССР в 1946 году, а до войны он действительно жил в Берлине, передает RT. Впрочем, эксперты сомневаются, что между рептилией и немецким диктатором есть какая-то связь, кроме историко-географической.
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