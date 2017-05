Остроумный Песков преподал урок британскому репортеру

Во время сеанса конференц-связи пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с сотрудниками СМИ возникла заминка. Один из журналистов "Би-би-си" пожаловался, что не знает русский язык.

Репортер отметил, что не понял ответ представителя Кремля на вопрос о возможности встречи в ближайшее время президентов России и США. Поэтому переспросил Пескова, внеся уточнение.

"Вы ответили, что встреча Путина и Трампа в Европе "не планируется", но означает ли это, что возможность такой встречи "исключается", – цитирует представителя "Би-би-си" Life.ru. На это пресс-секретарь главы государства ответил весьма остроумно.

Песков пошутил, что не понял вопроса британского журналиста, заданного на русском, хотя и является носителем языка. Пресс-секретарь президента предложил репортеру перейти на английский.

Тот повторил свой вопрос, на что Песков с готовностью ему ответил. "If you are not planning something, then you would better exclude the possibility of something (Если вы ничего не планируете, то это значит, такая возможность исключается)", – сказал представитель Кремля.

Затем он обратился ко всем журналистам по-русски. "Вот таким уроком английского языка мы завершаем наш конференц-колл", – резюмировал Дмитрий Песков.

Напомним, встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом должна произойти на саммите G20 в июле этого года. Вопрос о том, что переговоры глав государств могут произойти раньше, оказался на повестке дня в связи с грядущим визитом Путина во Францию. Приблизительно в это время в Европе будет находится и Трамп.