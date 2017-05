Девушка с вороном в московском метро шокировала Сеть

На фотографии запечатлена девушка в образе гота – одета во все черное, макияж выдержан в темных тонах. Снимок за несколько часов собрал сотни тысяч лайков. "Безусловно, ты гот, но катался ли ты когда-нибудь на метро со своим вороном-готом?" - подписал Спарбер снимок.

В кадр попали и другие пассажиры подземки. Люди, ехавшие в том же вагоне, старались не замечать жгуче-черную парочку.

Пользователи Сети были шокированы. Они оставили под фото около трех тысяч комментариев. Одни вспомнили и процитировали Эдгара По, другие заявили, что не отказались бы завести такого же питомца.

Sure, you're goth, but are you dejectedly riding the subway with your raven goth? pic.twitter.com/KDboTBUI2O