Девушка с вороном в московском метро шокировала Сеть

В столичном метро сфотографировали девушку с вороном. Во время поездки в подземке птица спокойно сидела на коленях хозяйки. Кадр, опубликованный драматургом Максом Спарбером, сразу же разлетелся по Сети.

На фотографии запечатлена девушка в образе гота – одета во все черное, макияж выдержан в темных тонах. Снимок за несколько часов собрал сотни тысяч лайков. "Безусловно, ты гот, но катался ли ты когда-нибудь на метро со своим вороном-готом?" - подписал Спарбер снимок.

В кадр попали и другие пассажиры подземки. Люди, ехавшие в том же вагоне, старались не замечать жгуче-черную парочку.

Пользователи Сети были шокированы. Они оставили под фото около трех тысяч комментариев. Одни вспомнили и процитировали Эдгара По, другие заявили, что не отказались бы завести такого же питомца.

Sure, you're goth, but are you dejectedly riding the subway with your raven goth? pic.twitter.com/KDboTBUI2O — Max Sparber (@maxsparber) 29 апреля 2017 г.

Нашлись и те, кто вспомнил других странных пассажиров метро. Так, пользователи еще раз высмеяли жителя Торонто, который вез в автобусе гигантскую бочку, наполненную 100 литрами глазури для булочек.

Иллюстратор Нина Мацумото вспомнила уснувшую пассажирку лондонского метро – пока женщина спала, из ее рук выпала коробка с пиццей. Художница создала карикатуру, в которой объединила девушку-гота и женщину с "убежавшей" пиццей.

I wish Fresh Pizza met Raven Goth pic.twitter.com/7mz8zPnjXu — nina matsumoto (@spacecoyotl) 30 апреля 2017 г.

"Желаю, чтобы девушка-пицца и девушка-ворон встретились", – подписала картинку Мацумото.