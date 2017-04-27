В России нашли потомка захороненного в Турции генерала

Российский журналист Борис Акимов заявил, что в офицерском гробу, обнаруженном в Турции, находится его прапрадед Василий Гейман. Он уверен в своей версии, так как долгое время изучал биографию своего родственника.

По словам Акимова, генерал Гейман вместе с армией дошел до турецкой провинции Карс, но в 1878 году скончался от тифа. "Есть исторические источники, указывающие место его захоронения в Ардагане, городе, который был им взят в конце 1877 года по пути в Карс", – заявил журналист. Он уверен в обнаружении останков своего деда, так как в тех местах было "максимум один или два" российских генерала на всю провинцию, передает Lenta.ru.

Журналист отметил, что тело офицера не вернули в Россию из-за эпидемии тифа. Также он заявил, что Ардаган (город, в котором найден гроб. – Прим. ред.) является главным городом боевой славы Василия Геймана, поэтому похоронить его решили именно там. Борис Акимов добавил, что фактически его прапрадед был захоронен на территории России, так как по итогам Русско-турецкой войны эта территория отошла нашей стране.

Российский журналист опроверг версию турецких специалистов, заявивших, что в гробу находится тело капитана. "Во-первых, на фотографиях четко видны эполеты, какие были только у генералов", – заявил Акимов. "Во-вторых, найденные на форме три звезды свидетельствуют, что это генерал-лейтенант, а не капитан" – пояснил он.

IN PHOTOS: Hundreds flock to see skeleton of 'Russian general' in Turkey's Ardahan https://t.co/Nq3C9jnVRL pic.twitter.com/NZMcmYu46s — Hürriyet Daily News (@HDNER) 27 апреля 2017 г.

"Нужно в конце концов добиться проведения анализа ДНК", – подчеркнул журналист. Он рассказал, что 10 мая он получит из Военно-исторического архива справку о месте захоронения Василия Геймана. Борис Акимов пообещал, что если его версия подтвердится, то он будет добивать транспортировки тела прапрадеда на территорию России.

Construction workers find SKELETON of Russian general still in his great coat https://t.co/idh5gRIG1K pic.twitter.com/NlhDaAbiE1 — Artillería Roja (@Arti_Roja) 27 апреля 2017 г.

Напомним, 26 апреля во время строительных работ в турецкой провинции Ардаган рабочие обнаружили гроб с телом русского генерала. По словам археологов, генерал, которому принадлежат найденные кости, жил около 140 лет назад.

