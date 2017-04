В России нашли потомка захороненного в Турции генерала

По словам Акимова, генерал Гейман вместе с армией дошел до турецкой провинции Карс, но в 1878 году скончался от тифа. "Есть исторические источники, указывающие место его захоронения в Ардагане, городе, который был им взят в конце 1877 года по пути в Карс", – заявил журналист. Он уверен в обнаружении останков своего деда, так как в тех местах было "максимум один или два" российских генерала на всю провинцию, передает Lenta.ru.

Журналист отметил, что тело офицера не вернули в Россию из-за эпидемии тифа. Также он заявил, что Ардаган (город, в котором найден гроб. – Прим. ред.) является главным городом боевой славы Василия Геймана, поэтому похоронить его решили именно там. Борис Акимов добавил, что фактически его прапрадед был захоронен на территории России, так как по итогам Русско-турецкой войны эта территория отошла нашей стране.

Российский журналист опроверг версию турецких специалистов, заявивших, что в гробу находится тело капитана. "Во-первых, на фотографиях четко видны эполеты, какие были только у генералов", – заявил Акимов. "Во-вторых, найденные на форме три звезды свидетельствуют, что это генерал-лейтенант, а не капитан" – пояснил он.

IN PHOTOS: Hundreds flock to see skeleton of 'Russian general' in Turkey's Ardahan https://t.co/Nq3C9jnVRL pic.twitter.com/NZMcmYu46s