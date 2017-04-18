Детей защитят от "групп смерти"

Давно назревший вопрос защиты детей и подростков от растущих как на дрожжах "групп смерти" вышел на законодательный уровень. Скоро наказание за склонение к самоубийству будет серьезно ужесточено – в Госдуме всерьез взялись за эту проблему. Комитет палаты по вопросам семьи рекомендовал депутатам принять в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих наказание за склонение к суициду.

Ни секрет, что детская психика наиболее подвержена негативному влиянию извне. Особенно, если это влияние исходит из всемирной Сети – проследить, чем занят подросток, сидящий в смартфоне или компьютере, не всегда под силам вечно занятым родителям.

А между тем, под сладким соусом полного освобождения или путем втягивания в некую игру, подростков заманивают в "группы смерти". И это уже привело к плачевным результатам: число самоубийств в России за год подскочило почти на 60%. Одной из главных причин уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала работу "групп смерти".

Эта тревожная цифра прозвучала из уст детского омбудсмена месяц назад и за это время в Госдуме провели большую работу. Подготовлены серьезные поправки, ужесточающие ответственность за склонение к самоубийству и созданию "групп смерти".

Те, кто втягивает детей в опасные игры, должны отвечать по закону, а закон, как известно, должен быть суров. Основные поправки, которые предлагается принять депутатам, касаются Уголовного кодекса: за склонение граждан к самоубийству, в том числе и несовершеннолетних, будет грозить наказание до шести лет лишения свободы.

Кроме того, предлагается дополнить действующую статью "Доведение до самоубийства" нормами о повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, а также групп лиц. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до самоубийства предлагается установить в виде восьми лет лишения свободы.

Наконец, Роскомнадзору будет предписано сообщать в МВД о сайтах или группах в соцсетях, пропагандирующих суициды. Это необходимо для поиска владельцев таких ресурсов и привлечения их к ответственности.

Один из авторов законопроекта, Ольга Баталина подтверждает слова Анны Кузнецовой: количество самоубийств несовершеннолетних в России, к сожалению, растет.





Однако, по словам депутата, прямой причинно-следственной связи между деятельностью "групп смерти" и действиями несовершеннолетних установить не удается.

Именно поэтому, для того, чтобы сыграть на опережение, предлагается ввести уголовную ответственность за сам факт таких действий независимо от того, к каким последствиям они привели.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева напомнила, что Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы указывала на сложную ситуацию среди молодых людей в возрасте от 9 до 18 лет. Но в стратегии, как отметила депутат, среди направлений работы органов федеральной исполнительной власти нет вопросов совершенствования профилактики подросткового суицида.





Со своей стороны, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов считает, что законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к суициду требует оперативного принятия. По его словам, важно рассмотреть поправки как можно быстрее, поскольку речь идет об информационной безопасности детей.

Известно, что любую трагедию можно предотвратить. Век высоких технологий и стремительно развивающегося виртуального пространства диктует свои законы для спасения тех, кто по своему недомыслию или чужому злому умыслу находится в шаге от трагедии. Сегодня информационная безопасность детей должна быть обеспечена на государственном уровне. Именно поэтому, депутаты оперативно подготовили изменения в законодательство, а завтра, 19 апреля уже планируют рассмотреть их на пленарном заседании Госдумы.