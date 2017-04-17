Слоненок вступил в схватку с крокодилом (видео)
Хищник напал, когда стадо слонов пришло на водопой. Крокодил схватил за хобот одного из детенышей. Тот замотал головой, пытаясь стряхнуть хищника, но безуспешно. Слоны испуганно затрубили и стали отступать, пряча детенышей. Но в какой-то момент одно из животных вышло из стада и помогло слоненку освободить хобот. крокодил, испугавшись огромного слона, сбежал.
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