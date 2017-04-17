Слоненок вступил в схватку с крокодилом (видео)

В национальном парке Ливонде в Малави крокодил напал на слоненка. Ожесточенную схватку снял на видео один из очевидцев.

Хищник напал, когда стадо слонов пришло на водопой. Крокодил схватил за хобот одного из детенышей. Тот замотал головой, пытаясь стряхнуть хищника, но безуспешно. Слоны испуганно затрубили и стали отступать, пряча детенышей. Но в какой-то момент одно из животных вышло из стада и помогло слоненку освободить хобот. крокодил, испугавшись огромного слона, сбежал.