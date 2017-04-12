За что любят космонавтов

Россия отказалась от "Евровидения" Актер Степанов выпал из окна Главные события Москвы Взрыв в метро Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Пятница 14 апреля
Лента новостей
15:15
Алла Пугачева сдулась от таблеток
15:09
Наташу Королеву поздравляют с долгожданной беременностью
14:54
Полицейские взяли телеведущего Лобкова за пенис
14:49
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
14:37
Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
14:25
Студент задушил преподавательницу после ночи любви
13:54
Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре
13:52
Как выбрать кулич к Пасхе
13:16
Врачи пропустили остановку сердца Боярского
13:03
Песков накинулся на немощных организаторов "Евровидения"
12:57
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
12:52
Под Омском поезд протаранил школьный автобус
12:26
В Москве взорвалась экспериментальная ракета
11:58
Совет заболеть раком для похудения вызвал скандал
11:51
За неуважение к скорым лишат прав на год
11:45
Почему упало доверие к решениям ЕСПЧ
11:35
В московском метро девушка искусала подростка
11:19
Известная ведущая испугалась возмездия и сделала заявление
11:09
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
11:01
В Москве найден мертвым известный спортсмен
10:54
Сотрудницу "Почты России" поймали на крупной афере
10:50
Путин встретится с Меркель на курорте
10:34
Российскую актрису госпитализировали после наезда авто
10:29
Из храма в центре Москвы украли икону XIX века
10:27
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
10:20
Открытие супермаркета в Ельцин Центре порадовало Михалкова
10:14
Главные события Москвы с 14 по 20 апреля
10:01
В московской гимназии распылили газ
09:55
Жена Виторгана отказалась говорить об именитой снохе
09:44
Собчак оправдала мужа за секс с Судзиловской
09:41
В Москве автобус столкнулся с легковушкой
09:24
Почему россиянки отказываются от маткапитала
09:17
Фадеев раскрыл печальные подробности своего прошлого
08:57
В метро Петербурга в час пик закрыли три станции
08:50
Трамп похвастался популярностью перед Путиным
08:39
На МКАД образовался затор после аварии с грузовиком
08:31
Украина жестко подставила организаторов "Евровидения"
08:05
Названа причина неудач Василия Степанова
23:04
Андреева показала красавицу-дочь
21:54
Почему Трамп бросил Киев на произвол судьбы
21:29
Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
21:19
Компьютерные игры лишают работы
21:18
Самойлова все равно поедет на "Евровидение"
20:44
Рецепт приготовления вкуснейшей пасхи
20:37
В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка
20:21
Наезд Савченко на старушку попал на видео
20:09
США впервые сбросили на Афганистан сверхмощную бомбу
20:02
Ким Чен Ын пригрозил агрессору Трампу
19:50
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
19:46
Анджелина Джоли выходит замуж
19:42
Где можно спрятаться от Третьей мировой войны
19:35
Захарова показала омовение в Иордане
19:09
На Пасху москвичам разрешат бесплатно парковаться
18:50
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)
18:43
Кличко распродает киевское метро по частям
18:37
В Солнечной системе найдена еще одна планета
18:37
Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой
18:26
Трамп "сел на шпагат" между Москвой и Пекином
18:17
В Москве появится памятник Солженицыну
18:08
США случайно разбомбили собственных союзников
17:55
Упавший из окна Степанов травмировал бывшую невесту
17:54
Стриженова превзошла Волочкову растяжкой
17:54
На въезде в Россию остановлен радиоактивный груз
17:49
Володин призвал депутатов не "пиариться" на законах
17:36
Как замедлить время в отпуске
17:29
Косметика опасна для здоровья
17:16
Малахов попал в психбольницу к Шурыгиной
17:03
Лобода завела Бузову (видео)
16:58
Украину превратят в Запорожскую Сечь
16:56
Российскому футболисту разбили лицо во время матча (видео)
16:51
Киев позлорадствовал над визитом Тиллерсона в Россию
16:48
Два миллиарда человек травятся водой с фекалиями
16:40
42-летняя Довлатова в четвертый раз стала мамой
16:34
В России подорожает водка
16:30
Калининградский губернатор рассказал об успехах региона
16:27
В Москве хакер похитил из банкомата 840 тысяч
16:17
Наука доказала существование Бога
16:12
Лайки в Facebook вызывают недомогание
16:12
В Москве к пенсионерам прикрепят личных терапевтов
15:53
Коллеги высказались о личности Василия Степанова
15:52
Самые долгожданные фильмы апреля
15:49
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
15:45
Лондонские сурикаты вкусно отмечают Пасху
15:39
США напуганы резким выступлением российского дипломата
15:37
Восьмилетний мальчик украл отцовский фургон для поездки за бургерами
15:31
Выпавший из окна Василий Степанов употреблял препараты
15:29
"ЕР" не поддержит допуск страховщиков к врачебной тайне
15:23
Дума и кабмин оценят эффективность законопроектов
15:16
"Зенит-Арена": скоро играть, но непонятно как
15:14
Подлая кража подкосила Евгения Осина
15:11
Китайский политик без ума от подарков Путина
15:03
20-килограммовый младенец удивил врачей
14:59
Матвиенко посоветовала женщинам быть настойчивее
14:53
Богач Трамп брал в долг у России
14:42
Кулич за 5 тысяч рублей возмутил россиян
14:38
На красной ветке московского метро произошел сбой
14:29
До Трампа долетели оскорбления из космоса
14:11
PornHub снова осчастливит россиян
14:04
Первый украинский космонавт отказался от роли Гагарина
14:02
Ученые советуют заваривать чай в микроволновке
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
У актера Степанова диагностировали шизофрению
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка
Общество

За что любят космонавтов

Юрий Гагарин. Фото: GLOBAL LOOK press
Ровно 56 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич Гагарин произнес свою знаменитую фразу "Поехали!" и воплотил в жизнь давнюю мечту всего человечества – отправился в космос. В честь знаменательной годовщины Dni.Ru предлагают вспомнить всех самых известных летчиков-космонавтов и астронавтов.
прочитано 750 раз

Юрий Гагарин навсегда останется в нашей памяти, как легендарный "первопроходец", а именно – человек, покоривший космос. Он написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты еще в возрасте 25 лет. Помимо Гагарина на полет претендовали более 20 человек, каждый из которых полностью соответствовал определенным требованиям. В конечном итоге Сергей Павлович Королев выбирал из трех лучших. На финишную прямую вышли Гагарин, Титов и Нелюбов.

Мало кто знает, что первый полет человека в космос под конец весьма испугал Гагарина – ведь на борту возникла нештатная ситуация. Уже перед входом в атмосферу система двигателей дала сбой и корабль беспорядочно кувыркался со скоростью один оборот в секунду. Первый космонавт принял решение не пугать техников, а точнее – Королева. Он доложил о ситуации в шуточной форме. К счастью, все обошлось.

"Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!… Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол", – передавал космонавт.

Как бы не  судачили скептики о том, что космонавтика – не женское дело, Валентина Терешкова совершила свой первый полет уже через пару лет после Гагарина. Поиск претенденток на первый "девичий" полет в космос стартовал в феврале 1962 года. Основные требования были не так уж и заковыристы: женщина до 30 лет, ростом не более 170 сантиметров и весом до 70 килограмм.

Королев лично отобрал троих девушек для проведения испытаний, в результате которого почетная миссия досталась 25-летней хрупкой Валентине. Она провела в изолированной капсуле в одиночку почти 10 суток, успешно справилась с тренировками в термокамере, где нужно было находиться в летном комбинезоне в условиях ужасной жары в 70 градусов Цельсия. Как мы знаем, все мучения были не зря. На сегодняшний день Валентина Терешкова остается единственной женщиной в мире, которой удалось совершить полет в космос в одиночку.

Валентина Терешкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Denis Straughan

Алексей Леонов стал советским космонавтом № 11, но все-таки познал лавры первенства. Именно он в 1965 году вышел в открытый космос. На космическом корабле "Восход-2" Леонов и командир корабля Павел Беляев совершили двухдневный полет, во время которого Алексей находился в открытом пространстве 12 минут и 9 секунд. 

Алексей Леонов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pavel Bednyakov

Аcтронавт NASA Нил Армстронг  стал первым человеком в истории, который вышел на поверхность луны. За ходом космической экспедиции "Аполлон-11" напряженно следил весь мир. И не зря! Под руководством такого опытного командира корабля как Армстронг, "Аполлон-11" успешно совершил посадку на Луне.

"Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества", – выдохнул астронавт.

Нил Армстронг. Фото: GLOBAL LOOK press/Consolidated Nasa

Хоть Герман Титов и не оказался на месте Гагарина, именно он первым в истории совершил длительный космический полет. К слову, Титову досталась почетная миссия быть дублером Юрия Алексеевича. С 6 по 7 августа 1961 года он выполнил космический полет, продлившийся ровно одни сутки и один час. Это целых 17 оборотов вокруг Земли и более 700 тысяч километров пути. На момент совершения знаменательного полета Герману Степановичу было всего лишь 25 лет и 330 дней, а потому он стал самым молодым космонавтом в истории.

Герман Титов. Фото: youtube.com

Джон Гленн тоже стал первым астронавтом, совершившим орбитальный космической полет в истории США. Он был зачислен в группу астронавтов по программе "Меркурий" еще в 1959 году, а уже в мае 1961-го стал дублером Алаша Шепарда, отправившегося в суборбитальный космический полет в 1961-м. Первое в США и третье в мировой истории (после Юрия Гагарина и Германа Титова) суборбитальное путешествие было совершено 20 февраля 1962 года. После приземления корабля "Меркурий-Атлас-6" Гленн стал национальным героем США.

Джон Гленн. Фото: NASA

Легенда советской и российской космонавтики Георгий Гречко скончался буквально за несколько дней до празднования Дня космонавтики-2017.  Он совершил три космических полета и за свою жизнь в общей сложности провел в космосе более 130 дней. Георгий Михайлович был похоронен 11 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.

Георгий Гречко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak

Владимир Комаров, по мнению многих современников, оказался на месте Юрия Гагарина. В 1967 году Комарову было поручено пилотировать "Союз-1", а его дублером назначили первого космонавта. Знатоки утверждают, что будь жив Сергей Королев – все было бы ровно наоборот. Комаров трагически погиб при завершении программы полета – из-за технического сбоя не раскрылся один из парашютов летательного аппарата. Летчику-космонавту было всего 40 лет.

Владимир Комаров. Фото: youtube.com

Автор: Андрей Петрунян12 апреля 2017, 13:57

комментарии

Политика

Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
Страстную речь россиянина в ООН объяснили борьбой с зомби
Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре
Ким Чен Ын пригрозил агрессору Трампу

Шоу-бизнес

Алла Пугачева сдулась от таблеток
Наташу Королеву поздравляют с долгожданной беременностью
Полицейские взяли телеведущего Лобкова за пенис
Эрнст назвал представителя России на следующем "Евровидении"

Проишествия

Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)

Lifestyle

Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
Самые долгожданные фильмы апреля
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
Спорт

Липницкая избегает контуженного в Чечне отца

Он утверждает, что 15 лет не знал о существовании дочери
Шоу-бизнес

Российскую актрису госпитализировали после наезда авто

Звезда фильма "След" стала жертвой автолюбителя
Lifestyle

Как выбрать кулич к Пасхе

Чем руководствоваться при покупке главного лакомства к предстоящему празднику
Шоу-бизнес

Врачи пропустили остановку сердца Боярского

"Мише плохо!" – кричала в больнице шокированная мать актера

Гороскоп

Названа причина неудач Василия Степанова
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака

Фоторепортажи

Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
В женской тюрьме прошел конкурс красоты

Спорт

Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Российскому футболисту разбили лицо во время матча (видео)
Плющенко объяснил уход из спорта
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
Студент задушил преподавательницу после ночи любви
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru