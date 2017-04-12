За что любят космонавтов

Ровно 56 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич Гагарин произнес свою знаменитую фразу "Поехали!" и воплотил в жизнь давнюю мечту всего человечества – отправился в космос. В честь знаменательной годовщины Dni.Ru предлагают вспомнить всех самых известных летчиков-космонавтов и астронавтов.

Юрий Гагарин навсегда останется в нашей памяти, как легендарный "первопроходец", а именно – человек, покоривший космос. Он написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты еще в возрасте 25 лет. Помимо Гагарина на полет претендовали более 20 человек, каждый из которых полностью соответствовал определенным требованиям. В конечном итоге Сергей Павлович Королев выбирал из трех лучших. На финишную прямую вышли Гагарин, Титов и Нелюбов.

Мало кто знает, что первый полет человека в космос под конец весьма испугал Гагарина – ведь на борту возникла нештатная ситуация. Уже перед входом в атмосферу система двигателей дала сбой и корабль беспорядочно кувыркался со скоростью один оборот в секунду. Первый космонавт принял решение не пугать техников, а точнее – Королева. Он доложил о ситуации в шуточной форме. К счастью, все обошлось.

"Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!… Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол", – передавал космонавт.

Как бы не судачили скептики о том, что космонавтика – не женское дело, Валентина Терешкова совершила свой первый полет уже через пару лет после Гагарина. Поиск претенденток на первый "девичий" полет в космос стартовал в феврале 1962 года. Основные требования были не так уж и заковыристы: женщина до 30 лет, ростом не более 170 сантиметров и весом до 70 килограмм.

Королев лично отобрал троих девушек для проведения испытаний, в результате которого почетная миссия досталась 25-летней хрупкой Валентине. Она провела в изолированной капсуле в одиночку почти 10 суток, успешно справилась с тренировками в термокамере, где нужно было находиться в летном комбинезоне в условиях ужасной жары в 70 градусов Цельсия. Как мы знаем, все мучения были не зря. На сегодняшний день Валентина Терешкова остается единственной женщиной в мире, которой удалось совершить полет в космос в одиночку.





Алексей Леонов стал советским космонавтом № 11, но все-таки познал лавры первенства. Именно он в 1965 году вышел в открытый космос. На космическом корабле "Восход-2" Леонов и командир корабля Павел Беляев совершили двухдневный полет, во время которого Алексей находился в открытом пространстве 12 минут и 9 секунд.





Аcтронавт NASA Нил Армстронг стал первым человеком в истории, который вышел на поверхность луны. За ходом космической экспедиции "Аполлон-11" напряженно следил весь мир. И не зря! Под руководством такого опытного командира корабля как Армстронг, "Аполлон-11" успешно совершил посадку на Луне.

"Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества", – выдохнул астронавт.





Хоть Герман Титов и не оказался на месте Гагарина, именно он первым в истории совершил длительный космический полет. К слову, Титову досталась почетная миссия быть дублером Юрия Алексеевича. С 6 по 7 августа 1961 года он выполнил космический полет, продлившийся ровно одни сутки и один час. Это целых 17 оборотов вокруг Земли и более 700 тысяч километров пути. На момент совершения знаменательного полета Герману Степановичу было всего лишь 25 лет и 330 дней, а потому он стал самым молодым космонавтом в истории.





Джон Гленн тоже стал первым астронавтом, совершившим орбитальный космической полет в истории США. Он был зачислен в группу астронавтов по программе "Меркурий" еще в 1959 году, а уже в мае 1961-го стал дублером Алаша Шепарда, отправившегося в суборбитальный космический полет в 1961-м. Первое в США и третье в мировой истории (после Юрия Гагарина и Германа Титова) суборбитальное путешествие было совершено 20 февраля 1962 года. После приземления корабля "Меркурий-Атлас-6" Гленн стал национальным героем США.





Легенда советской и российской космонавтики Георгий Гречко скончался буквально за несколько дней до празднования Дня космонавтики-2017. Он совершил три космических полета и за свою жизнь в общей сложности провел в космосе более 130 дней. Георгий Михайлович был похоронен 11 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.





Владимир Комаров, по мнению многих современников, оказался на месте Юрия Гагарина. В 1967 году Комарову было поручено пилотировать "Союз-1", а его дублером назначили первого космонавта. Знатоки утверждают, что будь жив Сергей Королев – все было бы ровно наоборот. Комаров трагически погиб при завершении программы полета – из-за технического сбоя не раскрылся один из парашютов летательного аппарата. Летчику-космонавту было всего 40 лет.



