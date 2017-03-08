Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Общество

Сын убитого брата Ким Чен Ына записал видеообращение

Фото: youtube.com
В Сети появился 40-секундный ролик, на котором запечатлен молодой человек, утверждающий, что является сыном Ким Чен Нама – брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Есть все основания полагать, что молодой человек говорит правду, считают южнокорейские специалисты.
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"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", – цитирует РИА Новости молодого человека. В доказательство своих слов тот демонстрирует паспорт, однако из соображений безопасности все данные документа на ролике закрыты черным квадратом.

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Также сын Ким Чен Нама благодарит организации, которые способствовали взятию под защиту его семьи. Впрочем, узнать, кто именно это был, из выложенного ролика не представляется возможным – в момент произнесения их названий запись н видео заглушается. Сделано это, как полагается, также из соображений безопасности.

Сам ролик изначально появился на сайте "Гражданская оборона Чхоллима". Эта организация, по ее словам, занимается помощью сбежавшим в Южную Корею гражданам КНДР. Ее представители сообщили, что жена, сын и дочь убитого брата северокрейского лидера сами обратились к ним за помощью. Где они находятся в данный момент не говорится. Сообщается, что помощь в укрытии семьи Ким Чен Нама оказали Китай, Нидерланды и еще одна страна, которая пожелала сохранить свое инкогнито.

Есть все основания полагать, что записавший видеообращение молодой человек говорит правду, выступая на пресс-конференции заметил представитель Министерства объединения Южной Кореи. "Любому видно, что он похож на Ким Хан Соля", – подчеркнул чиновник. "Но необходимы еще небольшие уточнения", – добавил он. В частности, представитель министерства объединения страны признался, что не слышал о существовании организации "Гражданская оборона Чхоллима".

Напомним, что мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Малайзии 13 февраля в результате нападения двух женщин. Позже местные власти сообщили, что речь идет о Ким Чен Наме, сводном брате лидера КНДР. Впрочем, пока их родство генетически не подтверждено.

На лице погибшего эксперты обнаружили следы нервно-паралитического вещества VX. В Сеуле уверены, что убийство было совершено по приказу Пхеньяна. Личности подозреваемых установлены – это Ли Чжи Хен, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль. Одна из подозреваемых утверждает, что думала, будто участвует в телевизионном розыгрыше.

Автор: Геннадий Куприянов8 марта 2017, 10:34

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