Сын убитого брата Ким Чен Ына записал видеообращение

"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", – цитирует РИА Новости молодого человека. В доказательство своих слов тот демонстрирует паспорт, однако из соображений безопасности все данные документа на ролике закрыты черным квадратом.

Также сын Ким Чен Нама благодарит организации, которые способствовали взятию под защиту его семьи. Впрочем, узнать, кто именно это был, из выложенного ролика не представляется возможным – в момент произнесения их названий запись н видео заглушается. Сделано это, как полагается, также из соображений безопасности.

Сам ролик изначально появился на сайте "Гражданская оборона Чхоллима". Эта организация, по ее словам, занимается помощью сбежавшим в Южную Корею гражданам КНДР. Ее представители сообщили, что жена, сын и дочь убитого брата северокрейского лидера сами обратились к ним за помощью. Где они находятся в данный момент не говорится. Сообщается, что помощь в укрытии семьи Ким Чен Нама оказали Китай, Нидерланды и еще одна страна, которая пожелала сохранить свое инкогнито.

Есть все основания полагать, что записавший видеообращение молодой человек говорит правду, выступая на пресс-конференции заметил представитель Министерства объединения Южной Кореи. "Любому видно, что он похож на Ким Хан Соля", – подчеркнул чиновник. "Но необходимы еще небольшие уточнения", – добавил он. В частности, представитель министерства объединения страны признался, что не слышал о существовании организации "Гражданская оборона Чхоллима".

Напомним, что мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Малайзии 13 февраля в результате нападения двух женщин. Позже местные власти сообщили, что речь идет о Ким Чен Наме, сводном брате лидера КНДР. Впрочем, пока их родство генетически не подтверждено.

