Как "советский Ален Делон" ломал жизни своим жертвам

Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей.

В 1960-е годы на советские экраны выходит фильм "Черный тюльпан", главную роль в котором сыграл Ален Делон. Красавец актер, исполнявший роли мужественных, отважных и благородных героев, мгновенно стал идеалом мужчины для многих представительниц слабого пола страны советов. А через некоторое время выходит фильм Леонида Гайдая "12 стульев", где в одной из сцен гениальный мошенник Остап Бендер ради своей пользы пытается завоевать сердце мадам Грицацуевой. Граждане валом шли в кино на забавную картину, искренне над ней хохотали, понимая, что в реальной жизни такое вряд ли может случиться.

И пока советские зрители восхищались героями Делона, а также потешались над наивностью Грицацуевой и хваткой Бендера, вся милиция СССР пыталась найти неуловимого афериста. Внешностью он якобы напоминал французского красавца-актера, а изворотливостью – героя культовой картины Гайдая.



Впервые о появлении ловкого мошенника советским милиционерам стало известно во второй половине 60-х годов. Милиционеры удивлялись сноровке преступника, ведь за считанные дни он смог не только соблазнить аж четырех женщин, но и обворовать их квартиры. Правоохранители брались за голову, ведь никаких следов и улик ушлый мошенник не оставлял. Найти преступника поручили следователю Михаилу Дейнеко.





А аферист, между тем, только начинал свой преступный путь. Так, спустя некоторое время он прибыл в Калугу. Придя в одну из местных гостиниц, он представился научным работником из Москвы Николаем Пущиным. Там же он встретил 30-летнюю Наталью Орловскую, находившуюся в командировке. Недолго думая, мошенник приглашает женщину в кино, где как раз шел фильм с Аленом Делоном. Очарованная аферистом женщина сразу заметила, как сильно ее спутник похож на французского актера. После кино он повел ее в ресторан, где рассказал о своей работе в неком секретном научно-исследовательском центре. Орловская безоговорочно верила аферисту, который к тому же не скупился на красивые комплименты. Сердце одинокой женщины наполнилось глубоким чувством симпатии к мошеннику.

Однако через несколько дней Наталья должна было уехать в Москву, о чем и поведала своему новому знакомому. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, преступник вдруг "признался", что по пути в Калугу по неблагоприятному стечению обстоятельств лишился денег. Растроганная рассказом обманщика женщина сама предложила ему взаймы 250 рублей. Преступник включил в действие все свои актерские навыки: сначала демонстративно отказывался, ссылаясь на неловкость положения, а после "позволил" себя уговорить. Через пару дней влюбленная женщина вернулась в калужскую гостиницу, но аферист уже исчез в неизвестном направлении.





Уже в милиции она попыталась описать преступника. Исходя из ее слов, это был мужчина 30-35 лет, ростом 180 сантиметров, обычного телосложения и с черными волосами. Кроме того, она обратила внимание на характерный южный говор мошенника. Несмотря на весьма расплывчатое описание, у следователей появилась первая зацепка – удостоверение ударника социалистического труда на имя Николая Пущина. Его мошенник предъявил при заселении в гостиницу вместо паспорта, который, по его словам, забыл дома в другом городе.

Вскоре, однако, объявился настоящий Пущин, который заявил, что удостоверение у него было украдено. По его словам, вором был некий Юрий, с которым пострадавший ехал в такси. Мужчины разговорились, и Пущин на свою беду назвал мошеннику адрес своего места жительства, а заодно и случайно обмолвился, что уже завтра уезжает в командировку.

На следующий день преступник заявился в квартиру Пущина. Жене своего нового знакомого он представился другом ее мужа, втерся в доверие, заявив, что попал в неприятную ситуацию и нуждается в ночлеге. Тронутая манерами лже-Пущина, она позволила ему переночевать. И лишь через несколько дней женщина вместе со своим вернувшимся из командировки супругом обнаружили пропажу того самого удостоверения ударника труда, а также немалой суммы денег, которую долгое время копили обманутые супруги.

Нагрянувшие в квартиру Пущиных следователи во главе с Михаилом Дейнеко попросили описать преступника. Какого же было их удивление, когда в ответ на просьбу женщина просто взяла с полки один из журналов "Советский экран" и ткнула пальцем на Алена Делона, лицо которого красовалось прямо на обложке издания. По словам женщины, незнакомец был очень похож на популярного актера. Но несмотря на это, как и ранее, преступник не оставил после себя никаких улик и исчез в неизвестном направлении.





В следующий раз новости пришли из Кемерова. В местном ресторане лже-Пущин познакомился с одним из отдыхавших посетителей, которым оказался физик-ядерщик по фамилии Пшенцов. Они выпили, поговорили, после чего мошенник отпросился у собеседника в туалет. Назад он уже не вернулся. А когда обманутому гражданину принесли счет, он обнаружил, что преступник украл у него кошелек и документы. По словам пострадавшего, у вора был характерный южный говор. Следователи поняли, что имеют дело с одним и тем же мошенником. Кроме того, Дейнеко был уверен, что теперь он попытается выдать себя за физика Пшенцова, тем более, что в те годы профессия исследователя-ядерщика была очень престижной. А это значит, что преступнику не составит большого труда втереться в доверие к окружающим.

Поиски афериста продолжались. А он между тем объявился в Минске. Неспешно прогуливаясь по улицам белорусской столицы, он обратил внимание на хорошо одетую девушку по имени Надя. Аферист решил разыграть перед ней настоящий спектакль. Он представляется работником одного НИИ и заявил "по секрету", что за ним ведут слежку агенты иностранных спецслужб, и она, как истинная комсомолка, должна помочь ему спрятать важные документы.

Разыграв эффектную сцену, аферист уже на следующий день признался, что влюбился в Надю с первого взгляда и предложил ей сыграть свадьбу. Очарованная девушка сразу же согласилась. Но счастье ее было недолгим: уже на следующее утро после бракосочетания жених исчез, прихватив с собой множество ценных вещей, подаренных гостями торжества. Среди обворованных был офицер флота по фамилии Чуркин, который обнаружил пропажу своего кортика и отпускного свидетельства.





Весной 1968 года аферист объявился в южных приморских советских городах. Теперь уже в образе капитана дальнего плавания. В ресторане одного из теплоходов он увлек молодую заведующую рестораном Анну Воронину. Представившись важной персоной и заявив о наличии у него серьезных деловых связей, лже-Чуркин сказал, что поможет ей в переводе на работу в международные рейсы. Девушка обомлела от своего нового знакомого, тем более, что он осыпал ее многочисленными подарками. Одним из таких подарков была пара импортных нейлоновых чулков. Мошенник знал, какие подарки делать. В то время в стране советов подобные чулки были в страшном дефиците, да и стоили дорого – целых шесть рублей за пару. По словам лже-Чуркина, он приобрел их во время плавания в Сингапур. В реальности же, они были украдены из дома девушки Нади из Минска.

Между тем, промотав все деньги на рестораны, мошенник решил "признаться" в своем тяжелом финансовом положении и попросить у девушки денег в долг. Она дала ему 50 рублей. После этого аферист заявил, что ему нужно уехать на несколько дней. Долг же, пообещал преступник, он занесет родителям Анны, а затем вернется к ней, после чего поможет девушке с работой. Вскоре мошенник действительно объявился у родителей своей знакомой. Добродушные старики, растроганные вежливостью обманщика, пустили его переночевать. А на утро обнаружили исчезновение как афериста, так и множества семейных драгоценностей.

Между тем преступник и не думал останавливаться. Каждую неделю Дейнеко получал все новые сообщения о "подвигах" афериста в самых разных городах СССР. Одним из них стала Одесса. Там мошенник соблазнил местную жительницу Наталью Солонец. Вскоре они сыграли свадьбу, а на утро невеста обнаружила пропажу своего жениха, который убежал в неизвестном направлении с драгоценностями обманутой женщины.





В следующий раз преступник объявился в Вильнюсе. На местном рынке он пытался сбыть краденые у очередной жертвы унты – чукотские меховые сапоги. Прохожие на человека со странным товаром внимания не обращали. Действительно, кому может понадобиться чукотская обувь в Прибалтике? Мошенник так бы и ушел ни с чем, если бы не женская доброта. Увидевшая афериста Екатерина Сурикова поинтересовалась странной обувью и ее происхождением. Преступник же представился летчиком Алексеевым, рассказав душещипательную историю о том, что его обокрали. Добродушная Екатерина сжалилась над незадачливым незнакомцем и пустила его к себе пожить. "Роман" длился несколько дней, после чего "летчик" исчез, прихватив с собой облигации трехпроцентного займа.





Сыщики сбивались с пути и не могли попасть на след преступника. Казалось, что он всегда был на несколько шагов впереди. А география его преступной деятельности все больше убеждала следователей, что искать брачного афериста "всесоюзного значения" по всей стране – это все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Тем не менее, Михаил Дейнеко не собирался сдаваться. И удача улыбнулась оперативникам.

Долгожданная зацепка пришла из Свердловска. Один из местных жителей узнал в фотороботе преступника своего бывшего армейского сослуживца Юрия Ладжуна. По его словам, оба приятеля на днях совершенно случайно встретились в поезде Москва-Свердловск. При этом свидетель сокрушался, что Ладжун обокрал его: попросив 20 рублей, он тайно сошел с поезда на одной из станций.

Уголовный розыск сработал оперативно. Была поднята вся информация о предполагаемом преступнике, установлен круг его знакомых, бывших сослуживцев, одноклассников. Вскоре появилась информация, что Ладжуна видели в Москве на Ленинградском вокзале, где он покупал билеты на поезд до Северной столицы. Ленинградским оперативникам срочно была дана на него ориентировка. Кроме того, было решено установить наблюдение за местными гостиницами и ресторанами. В город на Неве выехал и сам Дейнеко, решив возглавить операцию по задержанию преступника.

Впрочем, обнаружили его оперативники не в Ленинграде, а в располагающейся неподалеку Гатчине. Там Ладжун попытался соблазнить буфетчицу на местном вокзале. Та, однако, она сразу опознала преступника. Прибывшим оперативникам она рассказала, что мошенник смог познакомиться с одной из ее работниц и напросился к ней в гости этим вечером. В подъезде дома очередной "невесты" преступника и взяли.





На допросах Ладжун пытался все отрицать. Однако под давлением предъявленных ему фактов и доказательств начал давать признательные показания. Оперативники удивлялись, как женщины могли влюбляться в этого слащавого подлеца. Сам злоумышленник объяснял секрет своего успеха уверенностью в собственных силах, а также умеренной наглостью в сочетании с вежливостью и обходительностью.

Как выяснилось в ходе следствия, первое свое преступление он совершил еще в 20 лет. Как оказалось, родившийся в трудовой семье, Ладжун, тем не менее, относился к труду с презрением, предпочитая зарабатывать на жизнь исключительно нечестным путем. Всего же на счету преступника были 72 обманутых женщины. Впрочем, большинство из них еще легко отделались. Одну из своих знакомых Ладжун хладнокровно убил, забрав ее деньги.

В итоге за содеянное "советский Ален Делон" был приговорен судом к высшей мере наказания – расстрелу. Удивительно, но те женщины, которых он обманул, вступились за преступника, умоляя смягчить ему наказание. Возможно, дело в том, что хоть и не надолго, но Ладжун давал им то, чего так не хватало в их одинокой жизни – любви, внимания и романтики. Тем не менее, Верховный суд был непреклонен, оставив свой приговор без изменений.

