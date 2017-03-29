Неуклюжий ежик стал звездой Сети
Героем звездного ролика стал толстый ежик, проявивший исключительную неуклюжесть. Животное словно шарик смешно скатывается со своей постельки. Примечательно, что почти весь блог, где опубликовано видео, посвящен ежу. Его хозяин регулярно выкладывает свежие фото и видео своего маленького любимца.
【シエル】— ステラとシエル (@sutera_hedgehog) 25 марта 2017 г.
ミルワームをあげたら
すってんころりん pic.twitter.com/HHoEliLCsP
シエルたんネムネム。 pic.twitter.com/e3lDwtN6DE— ステラとシエル (@sutera_hedgehog) 7 марта 2017 г.
ステラと添い寝してる時に妹が撮ってた動画�� pic.twitter.com/joHmaehrur— ステラとシエル (@sutera_hedgehog) 25 февраля 2017 г.
【シエルとステラの食べ方】 pic.twitter.com/jTsxzPrMEr— ステラとシエル (@sutera_hedgehog) 26 февраля 2017 г.
【シエル】— ステラとシエル (@sutera_hedgehog) 11 февраля 2017 г.
手が動きすぎ笑 pic.twitter.com/8So7u4iOUf
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