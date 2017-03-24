Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью
Судя по всему, проезжавшие мимо путешественники начали дразнить львицу. Разозлившееся животное попыталось перепрыгнуть ров, но не рассчитало расстояние до потенциальных жертв. Туристы, которые могли оказаться обедом хищницы, испугались, но позже стали смеяться над ее неловкостью.
Ветеринары заверили, что львица по кличке Эльза не пострадала. В сафари-парк ее перевели из цирка, сообщает Daily Mail.
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