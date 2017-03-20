С внуком Трампа произошло несчастье

Внук президента США Дональда Трампа Тристан сломал ногу. Мальчика доставили в больницу Аспена (Колорадо).

Сын Дональда Трампа-младшего и внук американского лидера Тристан сломал ногу, катаясь на лыжах на курорте в городе Аспен. Несчастье с пятилетним наследником бизнес-империи произошло 19 марта.



Мальчика отвезли в местную больницу, сообщает "Газета.Ru". На горнолыжный курорт в Аспен Тристан поехал вместе со своими родителями, а также семьей дочери Трампа – Иванки. В поездке их сопровождали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства и их близких.

Tristan is getting a bit fashion forward, I think he can pull off the beret. #weekend #fun #tgif #family #familytime #fashion Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Мар 17 2017 в 6:46 PDT

Отметим, президент США Дональд Трамп был трижды женат, имеет пятерых детей и восьмерых внуков. Так, Дональд Трамп-младший, который является старшим сыном американского лидера, с 2005 года женат на актрисе и модели Ванессе Хэйдон. Пара воспитывает пятерых детей.

Старшая дочь Дональда Трампа Иванка вышла замуж за бизнесмена Джареда Кушнера. У пары трое детей. Эрик Трамп – второй сын Дональда Трампа. Второй дочерью миллиардера является Тиффани Ариана. Младший сын главы государства – Бэррон Трамп.