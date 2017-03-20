С внуком Трампа произошло несчастье
Сын Дональда Трампа-младшего и внук
американского лидера Тристан сломал
ногу, катаясь на лыжах на курорте в городе Аспен. Несчастье с пятилетним
наследником бизнес-империи произошло 19 марта.
Мальчика отвезли в местную больницу, сообщает "Газета.Ru". На горнолыжный курорт в Аспен Тристан поехал вместе со своими родителями, а также семьей дочери Трампа – Иванки. В поездке их сопровождали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства и их близких.
Отметим, президент США Дональд Трамп был трижды женат, имеет пятерых детей и восьмерых внуков. Так, Дональд Трамп-младший, который является старшим сыном американского лидера, с 2005 года женат на актрисе и модели Ванессе Хэйдон. Пара воспитывает пятерых детей.
Старшая дочь Дональда Трампа Иванка вышла замуж за бизнесмена Джареда Кушнера. У пары трое детей. Эрик Трамп – второй сын Дональда Трампа. Второй дочерью миллиардера является Тиффани Ариана. Младший сын главы государства – Бэррон Трамп.
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