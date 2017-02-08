Резвящийся на волнах Обама взбесил американцев

Граждане США не могут спокойно смотреть на то, как Барак Обама наслаждается жизнью после своей отставки. Так, многие пользователи соцсетей осудили отдых бывшего президента и обвинили в равнодушном отношении к своей стране.

Покинув пост президента США, Обама с удовольствием резвится на Виргинских островах в комании миллиардера Ричарда Брэнсона. Чтобы показать миру свое счастье, экс-президент опубликовал ролик, на котором он и его другу шуточно соревнуются в том, кто дольше продержится на волнах в кайтсерфинге.

Однако многие пользователи Сети не смогли смириться с новым образом жизни Обамы, пишет Cnet. Так, многие из них обвинили бывшего главу государства в равнодушном отношении к собственной стране.

this picture is the equivalent of obama texting "new phone who dis" to america pic.twitter.com/b9JmODfT25 — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 7 февраля 2017 г.

"Не то чтобы он совершенно этого не заслуживает, но, черт возьми, невозможно представить более отличающиеся друг от друга версии 2017 года, чем моя и Обамы", "Обама берет от жизни все, пока мир распадается на части", – написали блогеры в Twitter.

Meanwhile, �� Our former President is not just living life, but Enjoying life! #obama #onthetext Видео опубликовано Mr. Silver (@silver_shots) Фев 7 2017 в 11:48 PST

Другие подписчики высмеяли лучезарную улыбку экс-президента. "Твое лицо, когда ты наконец заблокировал телефонный номер Америки", "Это фото – эквивалент смс-сообщения "у меня новый номер, кто это?", – шутливо прокомментировали они фото Обамы.

When you finally block America's number. pic.twitter.com/SVSNo93jol — top gang thug (@tamakloeee) 7 февраля 2017 г.

Некоторые блогеры признались, что бывший глава государства сейчас напоминает им человека, который расстался с возлюбленной и изо всех сил демонстрирует то, что у него все хорошо. "Обама позирует для фото в духе "У меня все отлично!", которые ты мелочно постишь после разрыва", "Барак Обама наслаждается жизнью, а я чувствую себя как ревнивая бывшая", – отметили некоторые пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто сумел порадоваться за беззаботную жизнь экс-президента."Твое лицо, когда ты наконец ушел с нервной работы, и тебе все говорят, что ты сияешь", "Эти снимки Обамы с отдыха – лучшие. Он послал все к черту и прав", – написали доброжелательно настроенные блогеры.