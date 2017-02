Резвящийся на волнах Обама взбесил американцев

Покинув пост президента США, Обама с удовольствием резвится на Виргинских островах в комании миллиардера Ричарда Брэнсона. Чтобы показать миру свое счастье, экс-президент опубликовал ролик, на котором он и его другу шуточно соревнуются в том, кто дольше продержится на волнах в кайтсерфинге.

Однако многие пользователи Сети не смогли смириться с новым образом жизни Обамы, пишет Cnet. Так, многие из них обвинили бывшего главу государства в равнодушном отношении к собственной стране.

this picture is the equivalent of obama texting "new phone who dis" to america pic.twitter.com/b9JmODfT25